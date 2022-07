Con preocupación, organizaciones ambientales de la región del Magdalena Medio recibieron la decisión del Consejo de Estado que niega una demanda en la que se pretendía la nulidad de las normas que viabilizan el fracking en Colombia.

La decisión fue tomada por la Sección Tercera de la alta corte el pasado jueves, y en ella denegó los “cargos y pretensiones de nulidad presentadas en contra del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución No. 90341 de 2014, emitidas por el Gobierno nacional”.

Para Carlos Andrés Santiago, líder del municipio de San Martín (Cesar) e integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking, con la decisión se desconoce el principio de precaución en materia ambiental.

“Esto desconoce el principio de precaución y de riesgo grave e irreversible que representa esta técnica experimental para el ambiente, la salud y la integridad humana”, y agrega, que la Sección Tercera de la alta corte, tomó esta decisión en contravía del concepto de la Procuraduría General y varias pruebas practicadas en el juicio, “entre ellas está el peritaje de la Universidad Nacional que demuestra la insuficiencia de las normas demandadas”, dijo el líder ambiental.

Mientras tanto, en Puerto Wilches, municipio en el que se proyectan los primeros pilotos de Fracking, los líderes rechazan la disposición del Consejo de Estado, tras considerar que ésta desconoce las luchas de las comunidades que resisten y se oponen a la técnica.

“Rechazamos que el Consejo de Estado no admita la responsabilidad que tiene la extracción no convencional con el aumento de la violencia en los territorios del Magdalena Medio, especialmente en el municipio de Puerto Wilches, donde varias comunidades y líderes sociales ambientales han denunciado amenazas en contra de su vida por resistir y oponerse a esta técnica, creemos que no es solo la explotación, sino la vida la que se puede perder por un empeño que tiene el Consejo y el Gobierno de imponer una técnica a una comunidad vulnerable como es la nuestra”, dijo Yuvelis Morales, miembro del Comité para la Defensa del Agua la Vida y Territorio de Puerto Wilches.

Cabe recordar que en el mes abril de este año la ANLA le otorgó la licencia ambiental al proyecto piloto Kalé, que pretende desarrollar Ecopetrol en el municipio de Puerto Wilches y, aunque ésta fue suspendida temporalmente por un juzgado de Barrancabermeja que admitió una tutela que pedía amparar el derecho a la consulta previa, en el mes de junio el Tribunal Administrativo de Santander declaró el recurso improcedente.

Otras reacciones

“Consideramos que es una decisión nefasta, que nos sorprende, que nos alerta y que va en contravía de todo el acervo probatorio que se recopiló durante el juicio, en contravía del concepto del Procurador que solicitó la nulidad de las normas demandadas.”: David Uribe Laverde, abogado Alianza Colombia Libre de Fracking.

“Con preocupación recibimos la decisión del Consejo de Estado de permitir el piso jurídico por el cual se pueden desarrollar los yacimientos no convencionales en Colombia, de nuevo el alto tribunal de la justicia genera incertidumbres en temas ambientales permitiendo el desarrollo de la etapa comercial del Fracking en nuestro país, desconociendo el principio de precaución y generando más riesgos sobre los defensores ambientales y líderes sociales en el Magdalena Medio que se oponen a la técnica”: Oscar Sampayo, Corporación Yariguíes – GEAM