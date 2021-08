Armaron maletas y la Nasa espera por ellas

Ya no es una lejana idea, ni un sueño remoto, ni mucho menos un cuento de hadas, la idea de ir al Space Center, que empezó a rondar hace más de un año en la cabecita de 31 niñas colombianas, entre ellas 8 de Barrancabermeja, se hizo realidad.

Daniela Arango, Lisdey Olaya, Liseth Niño, Shirley García, Catherine Navarro, Christi Barón, Sharoll Medina y María Camila Cortés, del Puerto Petrolero, ya recibieron su maleta y en menos de 48 horas habrán pisado territorio norteamericano, para embarcarse en la que sea quizá, la experiencia más grande de sus vidas.

Ellas, al igual que sus familias, irradiaban alegría, y sin pena alguna decían a los cuatro vientos que la espera había valido la pena.

Todas estas niñas provienen de hogares humildes, golpeados por la violencia, pero también tienen en común las ganas de salir adelante, lo cual han demostrado a su corta edad por medio de su desempeño escolar.

Estas condiciones permitieron que ocuparan una silla en el avión de los sueños, gracias a la fundación She Is en alianza con Ecopetrol y el Space Center de la Nasa.

“Estoy muy feliz, ya que por fin nos dieron nuestras maleta para poder viajar. Esa maleta está llena de muchos sueños y gracias a todas las personas que nos permitieron cumplir este sueño. ¡Ya podemos despegar!”, señaló la pequeña luego de la fiesta que significó el recibimiento de sus equipajes.

Precisamente, acerca de este proceso, La Gestora Social agradeció a las entidades que se vincularon para la preparación de las pequeñas.

“Esto es una alianza estratégica que hemos tratado de hacer para que las niñas que van a vivir esta maravillosa experiencia al Space Center en Houston, vayan con todas las de la ley, dotadas no solamente con su kit viajero, sino también a lo largo de estos meses se han ido preparando con la fundación She Is, para todo lo que ellas van a vivir, una experiencia maravillosa en los Estados Unidos, también con una institución muy reconocida como Praxis que se han venido preparando con su segunda lengua que es el inglés, para tener una experiencia maravillosa”, manifestó Lyda Marcela Christian, gestora Social del Distrito.

La elegidas del Distrito representan a los Corregimientos El Llanito, El Centro, Ciénaga del Opón, La Fortuna, así como los barrios Arenal y Tres de Octubre.

Empoderamiento

Rosa Estrella Santos, encargada del Departamento de Entornos de Ecopetrol, afirma que el viaje de las niñas barranqueñas a la Nasa es una forma de contribuir con la niñez y las mujeres.

“Nosotros estamos vinculados y patrocinando la inclusión, y este programa nos permite llegar a los niños, y a las niñas en las que estamos buscando ese empoderamiento.

Ellas van a ser el futuro de esta región, es una forma de empezar a generar nuevos liderazgos, que estas niñas cumplan sus sueños, que puedan ayudar a sus comunidades”, indicó la representante de la compañía de petróleos.