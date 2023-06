Cada paso es crucial, cada movimiento es un acto de equilibrio en el que los campesinos de la vereda Brillantina, ubicada a unos 2 kilómetros del casco urbano del municipio de Cimitarra (Santander), arriesgan sus vidas cada vez que deben caminar por un deteriorado puente que cruza el caudaloso río Guayabito, el cual es la única vía que tienen para entrar y salir de la zona.

La madera, ya podrida, cruje bajo los pies de quienes transitan por allí; son hombres, mujeres, abuelos y niños que pasan a diario en medio del temor y el inminente riesgo de, en cualquier momento, caer al río desde una altura aproximada de 10 metros.

“Tenemos que pasar por guaduas porque las tablas no sirven; el río se crece y así nos toca atravesar el puente, que por más de diez años no se le ha hecho mantenimiento; las condiciones son totalmente desfavorables”, cuenta Herly Viviana Aguilar González, madre y habitante de la vereda La Brillantina.

Es un trayecto corto el que los divide; se refieren a él, como ‘el derechazo’ porque haciendo ese tránsito, llegan muy fácil a la zona urbana. Los campesinos caminan solo cien metros a lo largo, en un recorrido que puede durar entre 5 y 10 minutos; un trayecto que debido al mal estado, se convierte en “una eternidad” y en el que deben sortear cada paso entre tablones viejos o guaduas que han ido reemplazando la madera dañada y que son sostenidas por guayas que fueron ubicadas a lado y lado.

“Eso ya no es puente, necesita ser removido y cambiado porque esta acabado desde su propia estructura. Infortunadamente toda esta comunidad no la miran pese a que estamos cerca del municipio, cada vez que pasamos por ahí exponemos nuestras vidas, la de nuestros hijos y familias; no sabemos en qué momento caemos”, relata la mujer, quien a diario debe cruzar de la mano con su pequeño hijo.

La situación no es menos grave para los campesinos productores, quienes a diario, se ven obligados a cruzar el puente para sacar productos como el caucho, leche, plátano, limones, ganado de cría, entre otros. “Nos encontramos desconcertados; desilusionados y olvidados por toda las administraciones. Vienen nos prometen y no pasa nada. Es imposible pasar por el puente, solo hay unas guayas y una que otra tabla que si usted pisa corre el riesgo de caer al río. Hay ocasiones que los caballos no pasan y se nos quedan las cantinas de leche”, relató Vitalina Traslaviña Castillo, productora de la zona.

En los últimos días, según el relato de los campesinos de la región, se han registrado casos de personas que han caído al río Guayabito, tras pisar tablones podridos, por lo tanto, la comunidad insiste en el llamado a la administración del municipio y a la Gobernación de Santander para que, por fin, les den una luz de esperanza que permita mejorar las condiciones de movilidad de las más de 20 familias que residen en la vereda La Brillantina.

“Yo me he caído, he quedado colgando de ese puente, se me han ido las piernas. Gracias a Dios no ha pasado nada grave, lo que no queremos es que ocurra una tragedia y se haga algo antes de que ocurra algo que haya que lamentar. Estos días ha habido personas que han caído y los ha recibido el río, pero los ha amortiguado el río. Nuestras oraciones son para que el día en que se caiga ese puente no haya nadie de la comunidad pasando”, relató Herley Viviana.

Mientras son escuchados y el río y el peligro fluyen furiosamente debajo de ellos, los campesinos siguen exponiendo sus vidas y sus cosechas; esas mismas que cada vez que cruzan el puente penden de un hilo en el peligroso trayecto.

¿Qué dice la Alcaldía?

Pese a que las comunidades insisten en que el alcalde de Cimitarra, Henry Riaño, les prometió la intervención del puente, Adriana Rodríguez, secretaria de Obras Públicas del municpio, indicó que en su dependencia no hay solicitud formal para la reparación de esta infraestructura.

Así mismo, la funcionaria dijo desconocer el estado actual de este puente que atraviesa el río Guayabito: “estaremos en las próximas horas enviando personal para verificar cuál es su estado y también, en conjunto con la oficina de riesgos, determinar cuál es la situación y poder definir acciones”, dijo.

Según la secretaria, durante este año, la alcaldía ha intervenido siete estructuras de este tipo, en el municipio.