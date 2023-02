Autoridades controlaron peligrosos ‘piques’ en la calle Centenario de Barrancabermeja

La alerta la encendieron las comunidades aledañas a la calle Centenario de Barrancabermeja, ante la presencia de decenas de motociclistas que se pasearon tranquilamente por la recién inaugurada vía, haciendo maniobras peligrosas.

“No les importó, ni siquiera que esta es una vía principal y concurrida y varias motos andaban haciendo carreras y piruetas poniendo en riesgo no solo la vida de ellos sino de la gente, que no tiene nada que ver y la verdad es que no aprenden, ya se han perdido vidas y siguen con esa irresponsabilidad”, dijo Rafael Mandujano Cortés, denunciante.

En un video compartido en redes sociales, incluso se logra apreciar el momento en que uno de los motociclistas sufrió una aparatosa caída, mientras maniobraba el vehículo. En el material videográfico se logra ver cómo el joven cae al piso y por poco es arrastrado por otra motocicleta que venía en el camino.

“Esto es peligroso, ahí pudo ocurrir una tragedia; y queremos hacer un llamado a las autoridades para que controlen esto; no vaya a ser ahora cojan esta vía como está recién reparada y en buenas condiciones y es rápida para hacer esto de manera frecuente”, advirtió Mandujano Cortés.

Frente a la situación, Debinson Gómez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja (ITTB), informó que la situación obedeció a la presencia de un grupo de motociclistas que se concentraron en la zona para despedir al joven que murió el pasado lunes en un accidente ocurrido en la vía Yuma, mientras, al parecer participaba de un ‘pique ilegal’. “La comunidad denunció y nosotros acudimos”, dijo.

En medio de la intervención, algunos alféreces fueron víctimas de agresiones, lo que obligó a la intervención de la Policía, “tiraron botellas, objetos y por eso tocó llamar a la Policía, porque nos fue imposible despejar la vía para que la movilidad fluyera, entonces por eso se requirió a la policía, quien finalmente controló la situación”, explicó.

La entidad aseguró que la situación persiste pese a los constantes llamados y campañas de sensibilización realizadas en diferentes puntos del Distrito, “hemos hecho campañas, en las vías están quedando los jóvenes muertos, que cogen las motos a hacer piques y piruetas y hay un tema también de padres de familia y los mismos jóvenes que no tienen conciencia frente al valor de la vida”, dijo el funcionario.

Dentro de los puntos que se ha identificado para la realización de esta práctica están la vía Yuma, el Retén y la 36.

Controles y llamado

Las autoridades se han manifestado frente al riesgo de este tipo de prácticas y han anunciado controles entre Policía y Tránsito para controlarlas.

Así mismo, persiste el llamado por el Instituto para la Recreación y el Deporte de Barrancabermeja (Inderba), para que los líderes de estos grupos de motociclistas de manera consensuada evalúen formas de desarrollar esta práctica, de manera controlada.

“Insistimos a los líderes de clubes de motociclistas para que retomemos las reuniones con el director de tránsito, la compañía de la secretaria del Interior para generar, primero, reconocimientos deportivos y, segundo, en revisar la posibilidad de habilitar el estadio para estas prácticas pero bajo condiciones seguras”, dijo Katherine Gómez, directora del Inderba.