Barrancabermeja continuará aplicando la cuarentena estricta

Pese a que durante este viernes, durante una reunión entre el Ministro de Salud, Fernando Ruiz, el Gobernador Mauricio Aguilar y varios mandatarios locales se decidió que Santander no entraría en cuarentena estricta, el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, anunció que continuará con las medidas dispuestas en los 12 Días por la Vida.

Eljach Manrique reiteró que “continúan las medidas establecidas para resguardar la integridad de nuestras familias”.

Estas son las medidas

De acuerdo con el Decreto 179 del 8 de agosto de 2020, este es el paquete de medidas que regirá en Barrancabermeja.

1. Se ordena el toque de queda en todo el Distrito Petrolero desde las 12:00 a.m. del 12 de agosto hasta el lunes 24 de agosto a las 5:00 a.m.

2. Durante la vigencia de la medida no se permitirá que las personas salgan a abastecerse en tiendas de barrio, supermercados, almacenes, plazas, y otros que no estén contemplados dentro de las excepciones. Estas actividades solo serán permitidas por servicio a domicilio.

3. Se aplicará la ley seca para expendio y consumo de bebidas embriagantes entre el 10 y 24 de agosto en todo el Distrito.

4. Habrá cierre total de vías de acceso a la ciudad tanto en el casco urbano como rural y solamente se habilita la entrada de transporte terrestre por el sector La Virgen, en donde habrá un puesto de control las 24 horas.

5. Se permitirá la circulación de personas que requieran servicio bancario únicamente para pagar el Impuesto sobre la renta.

6. Se permitirá realizar actividad física todos los días para las personas entre 18 y 69 años entre las 5:00 a.m. y las 7:00 a.m. Para el caso de los niños de 2 a 5 años se podrá salir media hora entre las 3:00 p.m. a 5:00 p.m. pero sólo los días lunes, miércoles y viernes y acompañados de un adulto responsable. En este mismo horario podrán salir las personas entre 6 y 17 años pero por lapso de una hora. Los mayores de 70 años lo podrán hacer de lunes a viernes entre las 5;00 a.m. y las 7:00 p.m. pero sólo una hora. Para el caso de las mascotas también se podrán sacar a pasear con sólo una persona del núcleo familiar.

7. También, los restaurantes y establecimientos y locales gastronómicos deberán trabajar a puerta cerrada y podrán despachar a domicilio entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m. de lunes a domingo.

8. El servicio de limpieza y aseo, incluido el doméstico y servicio de lavandería tendrá un horario de lunes a sábado de 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

9. Lugares como casas de apuestas, giros y juegos de azar no tendrán atención presencial. Para el caso de barberías y salones de belleza el servicio será a domicilio.

10. Los cajeros automáticos sólo tendrán servicio hasta las 3:00 p.m. cada día.