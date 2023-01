Barrancabermeja está sin gasolina

El paro ya empezó a sentirse con mayor rigor en Barrancabermeja. Los bloqueos viales que mantienen campesinos, tienen incomunicada a la ciudad por vía terrestre, lo que ha ocasionado el represamiento de cientos de vehículos con insumos médicos, alimentos y combustibles.

“He recorrido seis gasolineras y todas están fuera de servicio, no hay la forma de conseguirla, me dicen que hay pero para las bombas que están en las afueras, pero está muy difícil ya conseguir gasolina, no hay”, dijo Antonio Pereira, habitante del Puerto.

Ante esta situación, el alcalde de Barrancabermeja Alfonso Eljach, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que entable diálogos con los manifestantes, en aras de establecer acuerdos que permitan el levantamiento de los bloqueos viales.

“Barrancabermeja hoy se encuentra sin abastecimiento de gasolina, víveres e insumos médicos necesarios para nuestras clínicas y hospital. No es justo que en Barrancabermeja donde se produce la gasolina para todo el país hoy no tengamos ninguna gota de gasolina que permita la circulación de los vehículos en Barrancabermeja”, dijo el mandatario.

Según la Federación de Distribuidores de Combustible (Febecol), el desabastecimiento de gasolina se da en el 60% de las estaciones de servicio de la ciudad.

Sin clases

Estudiantes del colegio del corregimiento la Fortuna y de la escuela de la vereda Campo 23 debieron detener el regreso a clases ante los bloqueos que impiden el paso de los docentes rurales.

“Debido a estos bloqueos no hemos podido retornar a clases, por el paso y por seguridad de los niños, padres y docentes. Debíamos empezar clases el 23 de enero pero estamos a la espera de que los 270 niños puedan iniciar su año escolar”, dijo Freddy Molina, rector de la escuela Campo 23.

Por su parte Seferino Garay, líder del corregimiento La Fortuna, contó que la misma situación se vive en el colegio de este sector, en donde más de 600 estudiantes permanecen sin clases, “no se ha podido por el paro, los docentes viven en Barrancabermeja y deben trasladarse hasta acá, y al día de hoy, no hay paso ni para motos, entonces los niños de las veredas no han podido iniciar clases”, dijo el líder.

Sin agua

La comunidad de la vereda Las Mirlas, ubicada sobre la vía La Lizama, permanece en medio de los bloqueos, lo que ha impedido que puedan abastecerse de agua. Por eso, luego de acuerdos entablados con los manifestantes, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios suministró dos carrotanques para abastecer a esta comunidad.

“Por ahora hemos podido suministrar dos viajes de un carro con 3.500 galones cada uno, pero para movilizarnos toca que se autorice pasar por el corredor humanitario”, dijo el capitán Alexander Díaz, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja.