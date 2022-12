“Barrancabermeja vive un conflicto armado interno”

preguntas y respuestas

Desde la perspectiva de esta organización, ¿qué es lo que está pasando?

Nosotros como Credhos hablamos de una profunda crisis humanitaria. Las afectaciones parten de los asesinatos que este año se incrementaron extraordinariamente en comparación con los asesinatos del 2021, y hay una característica y es que, a partir de agosto, aumentaron. Hoy estamos hablando de alrededor de 82 asesinatos. Otro hecho que se dispara son los atentados hacia la población civil, a los líderes y lideresas sociales. Hasta julio, el hecho más grave para los defensores y defensoras de derechos humanos eran las amenazas, y aumentaron los atentados, y tenemos hasta retenciones o secuestros. Los enfrentamientos armados se incrementaron en estos últimos meses en la comuna 1, 3 y 7, así como las extorsiones a pequeños y medianos empresarios o comerciantes. También subieron los atentados a las empresas. El año pasado se dieron atentados contra la infraestructura de Ecopetrol y hoy son contra empresas contratistas que giran en torno a la petroquímica.

Usted dice que desde agosto se recrudeció la violencia en Barrancabermeja. ¿Qué pasó?

Un primer análisis que hacíamos es que había una disputa por el poder. Entonces, hoy alias ‘Marihuano’, un personaje que se volvió mítico y famoso en el municipio y que lo ubicamos como militante o integrante de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) era el que mandaba en Barrancabermeja y hacia Puerto Wilches. En ese momento, suponíamos que un sector de los lugartenientes de ‘Marihuano’ se habían separado por intereses económicos y le estaban disputando el poder como tal, pero hoy entendemos que no es ‘Marihuano’, y no es la disputa del poder como tal entre unos combos, sino que son estructuras reales del paramilitarismo que lo que están mostrando es poder militar.

¿Se podría decir que lo que ocurre se debe a lo que llaman ‘limpieza social’?

Es una limpieza por parte de las AGC. Ya no es el poderío local que mantenía ‘Marihuano’, sino para generar una presencia política desde el sur de Bolívar hasta Barrancabermeja. Adicionalmente a este análisis coyuntural, observamos que también aparecen grupos emergentes de las AGC en municipios de Santander donde ya no existían como Landázuri, Cimitarra, San Vicente, Puerto Parra y el bajo Simacota. Lo que podemos concluir es que a nivel nacional, las AGC son el grupo emergente o heredero del paramilitarismo, que busca un escenario de diálogo con el gobierno nacional dentro de la estrategia de paz total y lo que está haciendo es mostrar un poder militar y político para llegar fuerte a esa mesa de negociación.

¿Qué otros grupos armados estarían

operando en Barrancabermeja?

Las AGC y el Eln, como grupos grandes en el marco del conflicto armado que cooptan a grupos pequeños emergentes como ‘Los Búcaros’, los de alias ‘Carrillo’ en la comuna 7, así como los de alias ‘Coco’; la gente que está en La Repunta, que son varios grupos, o los reductos que quedan de ‘Marihuano’ en la comuna 3. Estos grupos pequeños son los que le hacen el trabajo realmente a estos dos grupos grandes. Cuidan el tema del microtráfico y las ollas, hacen patrullajes y cobros extorsivos. Son los que asesinan, ya son especialistas en sicariato, pero además, son los que hacen el control social como tal y el reclutamiento de jóvenes, niños y niñas. El reclutamiento también cobró relevancia. Ya no se están reclutando solo a los niños o jóvenes, sino a reinsertados y firmantes de paz, ya que son excombatientes con mucha experiencia militar.

¿Quiénes han caído en medio

de esta ola de violencia?

Cae la nueva generación de Barrancabermeja, niños y jóvenes que por falta de oportunidades se ven involucrados en esta guerra fratricida alrededor del microtráfico, alrededor del negocio de la droga. Son jóvenes que no tienen ofertas institucionales en los barrios, pero además son fácilmente cooptados porque el gobierno local no tiene una estrategia de presencia en estos barrios. Como tal, la gestión administrativa y pública es de escritorio y no hay una incidencia real en los barrios.

Sobre los sicariatos. Se conoce que

también están entrenando a jóvenes.

No son entrenados aquí en Barranca. Se los llevan a las zonas rurales, especialmente al sur de Bolívar. Nosotros tuvimos información de una presunta finca donde alias ‘Tico’, que hoy está en la cárcel, concentraba a los pelados para luego llevarlos hacia la zona del sur de Bolívar; esa finca está por el lado del Llanito. Nosotros lo denunciamos, públicamente se lo dijimos a las autoridades, a la policía y que ahí era que guardaban armas, panfletos, material bélico, de comunicaciones, pero además, ahí eran donde concentraban a los muchachos para llevárselo luego hacia el sur de Bolívar.

¿Qué hacer frente a este panorama?

Seguir denunciando y seguir exigiendo. Yo creo que el Gobierno Nacional debe saber qué es lo que está ocurriendo en regiones como el Magdalena Medio. Hoy el Gobierno tiene un gran desafío y lo dijo el ministro de Defensa: hay que desarticular esa relación entre agentes del Estado y terceros civiles con grupos paramilitares, pero además el Gobierno debe implementar el punto tres de los acuerdos de La Habana que hablan de la desarticulación de los herederos del paramilitarismo.