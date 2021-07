Buscan crear mesa técnica para el tema de invasiones

Luego de los más recientes casos en los cuales se necesitó de la intervención de la fuerza pública para despejar áreas invadidas en Barrancabermeja, en algunos casos zonas protegidas, la Alcaldía anunció que se estudia la creación de un equipo interdisciplinario que esté al tanto de estos eventos en la ciudad.

Según explicó el alcaide Alfonso Eljach, solicitó de manera oficial a la Fiscalía general de la Nación, que se conforme una mesa que permita la judicialización de las personas que lideran estas invasiones.

“Hemos pedido a la Fiscalía la creación de una mesa técnica constante, de trabajo, donde donde se identifique y se judicialice y se enjuicie a las personas que están promoviendo invasiones con el fin de aprovecharse de situaciones y necesidades de las personas.

Ya sabemos que hay una labor sistemática de personas que cobran millones de pesos por los lotes. Espero que esa mesa técnica con la Fiscalía y las autoridades tenga efecto si se dan las primeras capturas en los próximos días”, indicó el primer mandatario de los porteños.

Trabajo investigativo

El Alcalde de Barrancabermeja agregó que es hora de avanzar en un trabajo investigativo profundo sobre la situación de las invasiones.

“... Tenemos que desbaratar ese mal negocio que se le hace a la gente, que las llevan a lugares que no tienen seguridad, que no tienen garantías y por supuesto, nosotros debemos responder frente al tema de la generación de oportunidades de vivienda, pero no de esa manera irregular, sino con el compromiso que hemos venido haciendo”, puntualizó Eljach.