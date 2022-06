Caos vehicular en la 36 por semáforos vandalizados

En un verdadero dolor de cabeza se convirtió para los barranqueños transitar por el sector de la 36 en Barrancabermeja, ya que desde hace días los semáforos están fuera de servicio y el caos vehicular se apoderó de la zona.

“Esto es un verdadero peligro, sobre todo en horas pico, porque todo el mundo cree que lleva la vía y acá se frecuentan los accidentes porque no están funcionando los semáforos, se arman los trancones, eso es un caos total”, dijo Luis Castillo, motociclista.

Debinson Gómez, director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja indicó que los puntos semafóricos de ese sector salieron de servicio porque, por cuarta vez, la infraestructura fue vandalizada.

“Es preocupante la situación, en el sector de la 60 con 28, 20, 19 y la parte de la 36 tenemos grandes robos de cables, de algunos elementos de los semáforos, los vandalizan y se los están llevando día a día; este año hemos reparado más de cuatro veces esos puntos y sigue pasando lo mismo a pesar de que hemos soldado las láminas, las bases y hemos hecho múltiples cosas para evitar estos robos, pero infortunadamente se mantienen”, dijo el funcionario.

Agregó que en estos momentos la entidad no tiene recursos para reparar de nuevo los puntos semafóricos afectados y recuperar la movilidad segura en la zona, “la reparada de cada punto que es vandalizado está saliendo por más de 18 millones de pesos; hoy no tenemos dinero; para nadie es un secreto la situación que viene viviendo la Inspección de Tránsito y Transporte, venimos haciendo un esfuerzo por mantener el equilibrio en la Institución, pero con estas cosas no hay bolsillo que aguante; no vamos a tener la capacidad para repararlos a cada rato”, dijo.

El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para que ayuden a cuidar la infraestructura vial y evitar que los amigos de lo ajeno sigan haciendo de las suyas; igualmente pidió a la Policía mayores controles.

Habitantes de calle están detrás de los hurtos

El coronel Alexánder Sánchez, comandante de la Policía del Magdalena Medio, aseguró que en la zona que comprende la 36, el Paseo de la Cultura y sus alrededores, se viene afectando la seguridad por parte de habitantes de calle, quienes estarían detrás del hurto de cable y elementos esenciales para el funcionamiento de los semáforos.

“Normalmente capturamos a las personas con cable hurtado, los ponemos a disposición, pero por los mismos montos quedan en libertad”, dijo el comandante Policial.

Agregó que en estos momentos, se adelanta un trabajo articulado con la administración distrital para reubicar a la población en condición de calle y de esta forma reducir el impacto negativo, que genera la misma, en la seguridad de los barranqueños.

“En estos momentos la secretaría de Salud está desarrollando un plan para poder reubicar a estas personas y a través de una estrategia que ya está enfocada poder dinamizar la ubicación de los habitantes de calle en estas zonas donde se han presentado la mayor cantidad de hurtos de cable y ha afectando, no solamente semáforos, sino también a habitantes de varios barrios”, dijo el coronel Sánchez.

Así mismo, el Comandante invitó a la ciudadanía para que aporte información oportuna que permita evitar los hechos delictivos en estas zonas.