Se completa el sexto día de la toma de estudiantes a instituciones públicas de Barrancabermeja y cada día más centros educativos se suman a la protesta en la que se exige a la administración distrital garantías en la educación. Hoy son, en total, diez planteles educativos que están en cese de actividades y permanecen las 24 horas con estudiantes que no permiten el ingreso de docentes ni personal administrativo.

En medio de las jornadas de protestas, cinco personeros estudiantiles denunciaron ser objeto de amenazas por parte de desconocidos que les han dicho que “levanten el paro o se mueren”.

“Al personero del colegio Camilo Torres lo han estado amenazando, a mí me ha estado siguiendo una moto roja que ya la he visto más de tres veces, en esta semana y esto ya me da miedo, esto no es normal y es tan grave que a nuestro compañero le dijeron que lo iban a matar si no levantaba el paro”, dijo Esteban Álvarez, personero del Instituto Técnico 26 de marzo.

En otras instituciones, según el relato de los mismos estudiantes, se han registrado hurtos y han sido atacados con piedras en horario nocturno. “Ha habido situaciones que no entendemos, desde el inicio de la toma del colegio, el día lunes, recibimos un ataque con piedras a los portones del colegio, salimos a ver quién era y no había nadie y así ha pasado todos estos días; además de eso, en estos días han robado a tres estudiantes momentos en que salen a hacer el relevo y salen del colegio a sus casas”, dijo Santiago Enciso, representante estudiantil del colegio Real de Mares.

A esto se suma que líderes estudiantiles aseguran ser objeto también de persecuciones por vehículos y personas extrañas. La situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría Regional del Pueblo y la Personería de Barrancabermeja.

Didier Rodríguez, defensor Regional del Pueblo, aseguró que la situación fue expuesta por estudiantes y que se espera el proceso de denuncia para poder adelantar las acciones de exigencia y garantías ante las autoridades competentes.