Cocineras del paseo del río instalaron ‘carpa de la resistencia’ en Barrancabermeja

Cerca de 120 cocineras del paseo de río de Barrancabermeja dejaron sus cocinas a un lado y se apostaron en el lote donde se prevé la construcción del Mirador del Río, el cual está ubicado justo al frente de los locales en los que, durante años, las mujeres han deleitado a los barranqueños con la cocina tradicional.

El objetivo: instalar la ‘carpa de la resistencia’ para expresar rechazo al inicio de obras de la edificación que se proyectó como un espacio para que las mujeres desarrollaran su labor; pero la cual ha generado inconformidad.

“Tenemos más de cuarenta años ejerciendo nuestra labor en esta zona y lo único que hace el alcalde es desconocer que somos patrimonio; lo único que quiere es desaparecer las cocinas del paseo del río; nos quieren desplazar del río y la esencia es esa, la gente viene es a comer viendo el río”, dijo Amparo Martínez, cocinera tradicional.

El argumento de las mujeres es que luego de construida la edificación, la cual según ellas, rompe con toda una tradición, pretenden cobrarles arriendos de más de dos millones de pesos.

“Lo que él quiere hacer es un centro comercial, en eso es lo que no estamos de acuerdo; nosotros queremos desarrollo, pero si nos ponen en esas condiciones vamos a quedar en la ruina, quieren imponernos ese proyecto que para nosotras no funciona”, agregó Martínez.

En medio de las protestas, las mujeres denunciaron agresiones por parte de uniformados que intentaron desalojarlas, “nosotras acá nos quedamos, vamos a impedir estas obras que no queremos porque no nos favorecen; la policía nos empujó, tumbó a una compañera, nos amenazaron, cuando lo que nosotras estamos haciendo es una protesta pacífica”, manifestó Rosalía Campo, cocinera.

Presuntos líos jurídicos

El abogado Leonardo Granados, apoderado de las mujeres del paseo del río, aseguró que el proyecto pretende iniciar obras cuando tiene líos jurídicos.

“La curaduría violó el debido proceso para la licencia; no notificó a los vecinos, no puso valla en vía pública, no se tuvo en cuenta el cuartel de la Policía, en donde la ley obliga que se debe hacer un estudio para determinar los riesgos, amenazas y potencialidades o si se identifican manifestaciones de interés cultural reconocidos por la comunidad, que son las mujeres del río, que tienen un acto administrativo del Consejo Departamental del Patrimonio en donde declaran a una de las cocineras del paseo del río como patrimonio cultural”, explicó Granados.

Ante estas presuntas irregularidades, el abogado anunció el inicio de una acción constitucional para frenar las obras.

Por su parte, la alcaldía de Barrancabermeja, a través de un comunicado de prensa, dijo que ha “actuado respetando el debido proceso y la normatividad impuesta por las autoridades competentes” y agregó, que no hay ninguna acción que frene el inicio de las obras.