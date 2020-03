Comunidad de Laureles, inconforme por el mal estado de su colegio

Una vez más la comunidad educativa del colegio Laureles, en el corregimiento El Centro, se muestra inconforme por el abandono en que se encuentra la planta física de la institución.

Por esa razón, esta semana protagonizaron una vez más una protesta sobre la vía del poblado, ya que señalan que si bien la Secretaría de Educación realizó una visita recientemente, no ven la gestión y por el contrario, su colegio cada día esta peor.

El personero estudiantil del colegio dijo que es insoportable la situación y pidió respuestas urgentes.

“Ya no aguantamos más el mal estado de nuestro colegio. Nuestra institución en este momento no tiene los salones necesarios, no son adecuados para que nosotros recibamos clase. Parece que estuviéramos en una cárcel porque estamos todos arrinconados y estrechos.

Necesitamos que nos amplíen nuestros salones o que hagan salones nuevos para recibir nuestras clases. Tenemos un grado que ve clases por fuera del colegio, en un puesto de salud que tampoco está en óptimas condiciones, porque el cielorraso está que se cae y de llegar a suceder quién responde por la vida de nuestros estudiantes”, señaló Juan Manuel González.

La Secretaría de Educación reconoció que hay abandono de la parte física y el titular de la cartera, Luis Gabriel Taboada, dijo que “para dar solución estamos trabajando. Hay que hacer un proyecto, buscar los recursos, para hacer esa inversión”.