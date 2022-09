Con acción popular, cocineras tradicionales en Barrancabermeja se niegan a ser trasladadas

Un grupo de veintitrés cocineras tradicionales del sector del Paseo del Río en Barrancabermeja instaurará una acción popular para que sus locales no sean traslados al Mirador del Río, una nueva infraestructura que está contemplada en el macroproyecto ‘Distrito Malecón’ impulsado por el actual gobierno distrital del alcalde Alfonso Eljach.

Las mujeres aseguran que no se oponen a la remodelación y recuperación del sector del Paseo del Río, pero tampoco comparten la idea de que se construya un edificio, para trasladar sus locales que hoy están a orillas del Magdalena, además, exigen que se respeten las normas de intervención urbanísticas en sectores declarados como patrimonio.

“Jamás hemos dicho que no queremos que se modernice esta zona, en eso estamos de acuerdo; lo que no vemos con buenos ojos es que haya la intención de crear un edificio que está más retirado de donde estamos actualmente y en donde, según hemos podido conocer se nos van a cobrar arriendos que nosotras no podríamos pagar y en conclusión todo esto llevaría a que las cocineras tradicionales desaparezcan”, dijo Rosalía Campo, presidente de la Asociación Paseo del Río.

Para evitar que el proyecto se haga tal como se ha planteado, el grupo de cocineras se dio a la tarea de recoger diez mil firmas, que ahora serán el respaldo para presentar una acción popular con la que buscan ser reconocidas como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Gastronomía barranqueña y lograr que el proyecto Distrito Malecón, “se realice cumpliendo las condiciones exigidas por ley, sin vulnerar sus derechos”.

“Ya hemos recogido las firmas, diez mil barranqueños que están de acuerdo con que el patrimonio cultural del Paseo del Río y nuestra tradición de comer pescado en el muelle se mantenga ahí donde está, que se modernice pero rechazan las intenciones de privatización del alcalde, estamos hablando que este número representa aproximadamente el 5% de la población, lo que para nosotros muestra la ilegitimidad de este proyecto”, dijo el abogado Leonardo Granados, representante de las cocineras.

Agregó, que a la par, se le está pidiendo al Gobierno Nacional que salvaguarde el Paseo del Río, la cultura y tradición que durante años ha acompañado a los barranqueños, “estamos exigiendo y solicitando al Presidente de la República, el Ministerio de Cultura y al Consejo Departamental del Patrimonio que hay que salvaguardar el Paseo del Río porque no pueden desconocer que Felicita Lara Durán, una de las matronas del río, fue declarada patrimonio cultural viviente de la gastronomía y siendo ella un patrimonio representa a todas las mujeres que están allí y meterlas a un edificio y cobrarles toda la plata que pretenden cobrar es acabar con el patrimonio; la cultura y lo bello que tiene esta zona es que podamos comer pescado viendo y disfrutando del río y eso lo quieren acabar”, dijo el abogado Granados.

En próximos días la acción popular será interpuesta oficialmente.

“El proyecto avanza”: Alcalde

Frente a la tarea que vienen adelantando las cocineras del río en rechazo al macroproyecto, el alcalde Alfonso Eljach indicó que el proceso de construcción de ‘Distrito Malecón’ avanza pese a “intenciones políticas” de algunos grupos de frenar las obras planeadas.

“Desafortunadamente aquí hay gente que ha vendido malas ideas, malos mensajes y eso es lo que pasa cuando a la gente no le duele la ciudad. Hay que decir que el punto donde están las cocineras está en riesgo, el tablestacado está cediendo y no se va a poder trabajar ahí en ese lugar porque requiere que se construya un nuevo tablestacado”, dijo el mandatario.

El macroproyecto ‘Distrito Malecón’ incluye la construcción del Malecón de Cara al Río, Casa de la Mujer Empoderada, el Mirador del Río (Mercado Gastronómico), el Centro de Emprendimiento “BIT”, las Obras de protección Muelle (Cormagdalena) y la II Etapa del Mercado Pesquero, entre otros.

En la actualidad hay avances en la construcción de la casa de la mujer empoderada y según el alcalde el contrato para intervenir el tablestacado está en licitación, aunque no se han logrado acuerdos con las cocineras frente al plan de reubicación.