El aguacero que cayó sobre el Puerto Petrolero entre la noche del lunes y la madrugada del martes sacó a la luz lo que la comunidad teme que podrían ser problemas permanentes en el puente Pozo Siete.

Aunque hasta ayer la estructura no se había entregado a la comunidad por parte del contratista, y aún se encontraba restringido el paso vehicular, vecinos del sector evidenciaron con videos cómo el agua se concentra en varios puntos de la vía e, incluso, anega locales comerciales y casas aledañas.

“Anoche el agua levantó parte del paso peatonal y se ven algunas baldozas ya fracturadas. Por ahí se puede ver la calidad del trabajo que están entregando”, dijo María Gómez, habitante del sector.

La señora hizo un llamado a la Alcaldía para que la interventoría y el contratista a cargo del proyecto garanticen que la obra quede bien.

Edinson Mercado, propietario de un taller cercano, dijo que están inconformes porque nadie les ha asegurado que estén entregando una obra al 100%.

“Si antes de entregarla ya vemos fallas, nos preocupa que con el tiempo los problemas crezcan. Se le ha dicho a los encargados de las obras y se molestan”, dijo Mercado.

Pero el manejo de aguas lluvias no ha sido el único ‘lunar’ de estos trabajos. Comerciantes del sector se han visto bastante afectados, no solo por el cierre de la vía que es inminente en este caso, sino por los casi dos años que no han podido trabajar debido al retraso en las obras.

“Soy una mujer de la tercera edad y vivo de mi tienda, pero ya eso se acabó porque las ventas han bajado mucho. Hicimos un préstamo y no hemos podido pagar”, comentó Sara Mendoza, propietaria de una tienda, que quedó en un nivel más bajo que el puente.

Además, a la señora Sara se le anega la vivienda y la pequeña vía de acceso que le quedó está llena de tierra y piedras, lo que la hace intransitable.

Al cierre de esta edición, no había sido posible obtener una respuesta de la Secretaría de Infraestructura sobre las inquietudes de la comunidad y la fecha de entrega de esta obra.