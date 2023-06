Cuatro asentamientos humanos quedaron inundados en Barrancabermeja

Fueron más de tres horas de intensas lluvias que arroparon al ‘Puerto Petrolero’ durante la madrugada del pasado jueves 1 de junio y que dejaron a su paso graves inundaciones en varios asentamientos humanos ubicados en los alrededores del Puente Pozo Siete.

Decenas de familias de los asentamientos humanos La Bendición de Dios etapa 1, Pozo Siete, La Playita y Campo Verde terminaron con el agua ‘al cuello’. “Llovió muy fuerte, no pegamos el ojo desde las 3:00 a.m.; el agua se nos metió, subió bastante, ni siquiera valió que subiéramos camas, colchones con ladrillos; todo se me mojó, la nevera, la cama, el colchón, todo terminó en medio del agua”, relató Carmen Cossio, habitante del asentamiento humano La Playita.

La situación no es nueva, según cuenta Alexánder Cadena García, presidente de la junta de Acción Comunal del barrio Bendición de Dios Etapa 1, pues cada vez que llueve con intensidad la historia se repite. “Tenemos una afectación muy grave, porque el agua llegó casi a dos metros debido al represamiento que hay en el box culvert y en las ciénagas de amortiguamiento del caño, las que desembocan en el río; esta afectación se registra cada vez que llueve, pero esta vez el agua subió de manera muy rápido y generando mucho riesgo para la comunidad”, afirmó el líder.

Las comunidades elevaron su voz para exigir al Gobierno local una solución de raíz para estas comunidades que históricamente se han visto afectadas por las inundaciones, “nosotros estamos pidiéndole al alcalde que haga un estudio de detalle, porque con él vamos a saber si esta zona puede salir de zona de riesgo y de la misma manera obtener la inversión que permita la atención de esta problemática”, dijo el presidente de la JAC.

Así mismo, la comunidad pide que se amplie el box culvert y con ello el área de conducción de las aguas del caño Pozo Siete, “ese box culvert que se hizo quedó muy estrecho y no tienen la capacidad, por eso las inundaciones se han agravado”, expresó Argenis Farelo, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Pozo Siete.

Además de estas afectaciones, también se reportaron inundaciones en los barrios Belén, Villanueva, La Paz y Colinas del Norte, en la comuna tres de Barrancabermeja.

¿Qué responde la Alcaldía?

Adriana Botero, subsecretaria de gestión de riesgos de Barrancabermeja, dijo que desde la mañana de ayer se adelanta un barrido por las zonas afectadas por las inundaciones para determinar el número de damnificados, “recibimos el reporte de inundaciones en esta zona, en donde se evidencia que el agua alcanzó una altura considerable en las viviendas de este sector; a medida que han bajado las precipitaciones ha bajado el nivel de agua; estamos haciendo visitas para verificar las afectaciones y el número total de damnificados”.

Por su parte, el alcalde Alfonso Eljach dijo que se vienen adelantando estudios en algunas zonas para determinar el riesgo y revisar la probabilidad de adelantar obras de mitigación de riesgo, “estamos hablando que en el sector hay al menos diez barrios, uno con condiciones de poderse mitigar el riesgo, pero hay otro donde los estudios nos dirán que ahí no se pueden hacer, sobre todo los que está en zona de humedal”, sostuvo el mandatario.