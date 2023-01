Han pasado cuatro días desde que comunidades de tres municipios de Santander iniciaron una protesta pacífica para expresar su rechazo a la licencia que la Corporación Autónoma de Santander (CAS) le otorgó a la empresa Colcco SA, para el desarrollo de explotación de carbón a cielo abierto por un período de 30 años, en los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí.

Los manifestantes se mantienen fijos en la posición de que la protesta sigue hasta que se derogue la licencia ambiental otorgada, “vamos a estar en la concentración hasta tanto no se derogue la licencia, no tenemos más peticiones, eso es lo único que pedimos y por eso seguimos en protesta y vamos a seguir en las calles diciendo Colcco No va”, dijo Oneida Suárez, activista ambiental.

En medio de las manifestaciones, desde hace dos días las comunidades mantienen bloqueos intermitentes en la Ruta del Sol, en el sector conocido como el Oponcito, en la vía que comunica al corregimiento de Yarima y el municipio de El Carmen de Chucurí.

“Vamos a seguir con estos bloqueos para seguir diciéndole a la CAS que nos oponemos a esta licencia y que rechazamos estas decisiones que no tienen argumentos y que nunca fueron socializadas con las comunidades para que ellas evaluaran los impactos que puede traer este proyecto al medio ambiente, las comunidades no están dispuestas a vender su territorio”, dijo Miguel Rodríguez, secretario de subdirectiva de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja.

La visita de la CAS

Durante los días 10 y 11 de enero, la CAS hizo presencia en la zona de las protestas y realizó un recorrido en los polígonos en donde se otorgó el licenciamiento ambiental en el municipio de El Carmen de Chucurí, con el fin de verificar las condiciones del terreno y las posibles afectaciones ambientales en la zona.

Según lo expresado en un comunicado de prensa emitido por la autoridad ambiental, la entidad asumió el compromiso de “cotejar la información geo referenciada en campo, durante los días jueves 12 y viernes 13 de enero en el Sistema de Información Geográfica de la CAS y disponer de un equipo de la Subdirección de Autoridad Ambiental de la CAS, para que los días jueves 12 de enero y viernes 13 de enero, realicen visita de inspección al título minero que opera Centromin”.

Además la CAS informó que, Alexcevith Acosta, director general de la entidad, en el marco de la reunión que sostendrá con el Sistema Nacional Ambiental y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, solicitará que se delegue un equipo de acompañamiento por parte del Minambiente, Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería, para el análisis de la situación de estos títulos mineros.