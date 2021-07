La Junta Directiva de Darsalud le salió ayer al paso a las quejas presentadas por algunos trabajadores del Hospital Regional del Magdalena Medio, en relación al retraso en los pagos de salarios.

En diálogo exclusivo con Vanguardia, representantes de la entidad indicaron que solo está pendiente el mes de junio, que ayer finalizó.

“Desde que llegamos al Hospital Regional del Magdalena Medio (2017) hemos procurado que se les garantice a todos nuestros trabajadores el pago de sus salarios, y más en un mes como este, que viene con el pago de primas.

Tenemos una cartera pendiente, con facturas que en algunos casos viene desde el año 2018, y aún así, estamos al día en los pagos de ley con los trabajadores”, señaló la presidenta de la Junta Directiva de Darsalud, Rosmary Martínez Seija.

La funcionaria agregó que se han realizado esfuerzos con entidades del sector bancario para que los pagos lleguen a sus trabajadores de forma oportuna.

“... En efecto, nos demoramos en pagar, y teniendo en cuenta el problema financiero del Hospital nos hemos tenido que apalancar con entidades financieras para mantenernos al día”, precisó.

La cartera hospitalaria

Se conoció que la cartera que tiene el HRMM con Darsalud asciende a los $2.500 millones.

“Sabemos que esta situación relacionada con la deuda no es culpa del Hospital. Los gerentes por más de que quieran solucionar no pueden.

No es que el Hospital no quiera ponerse al día, sino que no ha tenido la posibilidad de acceder a estos recursos. Igualmente, nosotros seguimos comprometidos y cumpliendo con nuestras obligaciones. Con la Gerencia del Hospital tenemos las mejores relaciones y existe el mayor interés de cubrir esta cartera”, puntualizó la Presidenta de la Junta Directiva Darsalud.