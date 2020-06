Denuncian fallas en los protocolos de la Nueva EPS en Barrancabermeja

Una grave denuncia hicieron ayer ciudadanos de Barrancabermeja por la prestación del servicio de la Nueva EPS en su sede de la calle 50 en Barrancabermeja, en lo que tiene qué ver específicamente con los protocolos de bioseguridad.

Según denunciaron los usuarios, hay varias irregularidades que deben ser revisadas por las autoridades, toda vez que atentan contra la salud de quienes deben asistir a esta sede.

Las quejas van desde ‘eternas esperas’, que pueden llegar a ser incluso de más de seis horas, hasta cobro por los turnos en las filas, por parte de avivatos.

“Es un servicio pésimo el que presta esta entidad, no se le da prioridad como lo dicta la norma al adulto mayor, enfermos, mujeres embarazadas o con niños. Adicionalmente, hay usuarios que están haciendo fila por un servicio desde las 5.00 de la mañana y son las 10.00 y nadie los atiende.

Como si esto fuera poco, los teléfonos no atienden, ni funcionan para hacer una citas o autorizaciones. Igualmente, no hay servicio de odontología e implementaron la atención con el médico en forma virtual y eso no es lo mismo”, denunció ayer Roberto Valencia Gómez, usuario de la Nueva EPS.

Vanguardia trató de conocer la posición de la Nueva EPS frente a las quejas, pero ningún representante local se refirió al caso.