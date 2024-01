$!Denuncian que parque de Barrancabermeja se convirtió en rin de pelea y “fumadero”

Habitantes del barrio Aguas Claras, en la comuna dos de Barrancabermeja, expresaron su preocupación porque el parque de este sector se ha convertido en un escenario en donde jóvenes se citan en horas nocturnas para enfrentarse ‘a puños’ o a piedra. La situación según la comunidad ha generado que se haga casi imposible que niños o adultos mayores disfruten de este espacio de recreación.

“Este parque no es lo que era antes, donde uno podía venir con los niños y ellos podían hacer uso de los juegos infantiles o de la cancha; lastimosamente ahora en las noches esto se llena de jovencitos que protagonizan grandes riñas, en donde a veces se tiran hasta piedras u objetos que ponen en riesgo a quienes de pronto estén disfrutando con sus hijos, o los adultos mayores que a veces llegan a hacer sus actividades físicas; en los últimos dos meses la situación ha empeorado”, expresó una líder del sector.

A eso se suma, según la comunidad, que desde hace unos meses también llegan personas desconocidas a comercializar y consumir alucinógenos. “Esto ya se nos salió de las manos, ya no llegan a hacer deportes, vienen a vender y consumir drogas y aparte de eso aprovechan los momentos de soledad para cometer hurtos en las casas vecinas. Tenemos la tranquilidad alterada, ya no estamos tranquilos, el olor a marihuana llega a las casas, ya no aguantamos más. El parque se convirtió en un fumadero”, dijo la ciudadana.