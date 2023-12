Derrumbe en la vía Barrancabermeja- Bucaramanga prorroga entrega de Unidad Funcional 8 de la Ruta del Cacao

Según Juan Carlos Niños Ríos, veedor de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, en estos momentos la Ruta del Cacao tiene un avance de obra de un 98,14 %, con dos Unidades Funcionales (UF), de las nueve en total, pendientes por entregar. La primera que es la UF8, comprende el tramo que va desde el sector de Lisboa hasta Portugal, en donde el pasado 1 de octubre se registró un derrumbe en el PR 42+470, que mantuvo cerrada la vía por más de un mes.

Así mismo, Niño Ríos, indicó que actualmente este tramo afectado opera bajo responsabilidad de la comunidad, ya que, tras las protestas, la Concesionaria Ruta del Cacao tomó la decisión de retirarse y salvar su responsabilidad en caso de algún accidente.

Puede leer: El hoyo natural más profundo de Colombia está en Santander

“Había una restricción que sacó el Invías que decía que se podía transitar desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., como la comunidad tenia necesidades en la noche sacaron todo, se tomaron la zona y el concesionario se retiró de la responsabilidad por si llega a pasar un accidente, más no quiere decir que si pasa algún movimiento o necesitan maquinaria ellos van a estar pendiente de arreglar. Este punto está operando y está manejado por la comunidad. Faltan unas obras de mitigación que se están haciendo los diseños y en unas dos semanas ya se va a decir cuáles son esas obras finales, y el tiempo de construcción es alrededor de dos meses”, explicó.

Tras los inconvenientes generados por el derrumbe, ahora, según el Veedor se deben esperar al menos cuatro meses para conocer los resultados de nuevos estudios de riesgos que determinen las obras definitivas que se deben adelantar en el sector afectado. “se adelanta el proceso de diseños finales en el tramo que se vio afectado por el derrumbe, que son más o menos cuatro meses para saber qué se va a hacer y cuál es la solución final en ese punto y a partir de ahí podremos saber cuándo se entrega realmente la UF 8”, dijo.

Entérese: ¿Levantarán el Pico y Placa en Bucaramanga durante diciembre?

Frente a la UF 9, que va desde Lebrija hasta el sector de Portugal, los trabajos se encuentra en verificación por parte de la interventoría y la concesión adelanta labores acorde a las observaciones realizadas. Se prevé que en el mes de enero del 2024 esta Unidad esté habilitada.

Por último, con respecto a los peajes, la veeduría informó que se mantiene la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura Vial, ANI, de no adelantar la construcción de éstos, hasta tanto no haya concertación con las comunidades.

Troncal del Magdalena Medio Tramo I y II

El proyecto vial Troncal del Magdalena Medio pretende finalizar las obras de la Ruta del Sol Sector 2 conectando el interior de país con la costa Atlántica y comprende los Tramos 1, entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, y el tramo 2, que se desarrolla entre las localidades de Sabana de Torres y Curumaní, recorriendo los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar.

Lea también: Atento: Alcaldía de Bucaramanga restringirá la venta y uso de pólvora en Navidad y Año Nuevo

Pese a que la etapa de pre-construcción terminó en el mes de noviembre y se preveía que en diciembre iniciarían los trabajos, esto no será posible por líos en el cierre financiero del proyecto.

“Estamos en el mes 11 de la etapa de pre construcción; es decir el primero de diciembre ya se terminaría la etapa de estudios y diseños y en ese entendido debería comenzarse con la construcción en diciembre pero como ha habido problemas con el cierre financiero tanto para el tramo 1 y 2; esto no va a ocurrir y se prevé que sea para el primer trimestre de 2024”, dijo Niño Ríos.

Además: Ellos son los mejores Icfes de Bucaramanga y de Santander

Entre los factores que habrían causado los problemas en el cierre financiero, según el veedor se destaca el no alza de los peajes, lo que habría generado “que las diferentes bancas que pueden intervenir o participar en la parte de dinero, no tengan las garantías suficiente y no van a entrar hasta que se solucione ese problema, pero ya parece que en enero habrá alzas”, dijo.

En estos proyectos concesionados por la ANI se realizarán inversiones por más de $8,8 billones.