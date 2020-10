Directivas de sede educativa esperan arreglos tras lluvias

Ya se cumplen tres semanas desde que una fuerte tormenta ocasionó daños y anegaciones en varios sectores de Barrancabermeja y algunos afectados esperan aún que se recompongan las cosas.

Tal es el caso de la Escuela Eduardo Santos (sede del Colegio Camilo Torres), donde un muro vecino cayó sobre sus instalaciones y provocó una importante afectación.

Según explicó el rector del Colegio Camilo Torres, Leonardo Mateus Bedoya, se trata de una pared que se construyó hace aproximadamente cuatro años. Según el docente, en esa oportunidad se hicieron algunas observaciones a los propietarios sobre el peligro que representaba.

“Nos preocupan los daños que causó la caída del muro. Las paredes no quedaron bien y la escuela sin esto no puede funcionar. Estamos evaluando una alternativa, tenemos una sede sin usar y esa sería una posibilidad. No caben todos los chicos, pero sería una manera de mitigar la situación”, dijo el rector.

La escuela Eduardo Santos, ubicada en el barrio Danubio, recibe a cerca de 400 estudiantes del sector oficial y cuenta con un comedor escolar.