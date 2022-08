Disputa por el mando de autodefensas explicaría ola de homicidios

En la presentación de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, del informe semestral de Violaciones a Derechos Humanos, se advierte sobre la compleja situación de violencia que se vive en Barrancabermeja y que se ha recrudecido en los últimos meses.

Según la ONG, desde el mes de abril se han intensificado los ataques sicariales en todas las comunas de Barrancabermeja, a excepción de la 2, en donde son pocos los hechos violentos ocurridos. A corte de 19 de agosto, se cuentan 43 homicidios, lo que representa un aumento del 140% con relación al mismo periodo del año anterior; situación que enciende las alarmas frente a las posibles causas que están generando la ola violenta que se ha desatado en los barrios.

“Esto se está presentando en todas las comunas a excepción de la comuna dos, vemos con gran preocupación todas estas muertes que se están registrando en la ciudad. El constante asesinato de ciudadanos a cualquier hora, en las comunas, vemos el desconcierto de la ciudadanía al no saber qué autoridad de tipo civil, policía o militar va a garantizar sus derechos fundamentales”, dijo Abelardo Sánchez Serrano, secretario general de Credhos.

Control en el territorio

La Corporación también advirtió que los hechos violentos ocurridos en los últimos meses harían parte de la consolidación de las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ en el territorio y de una pugna interna por el mando del grupo armado. Si bien, la ONG reconoce la posible presencia de otros grupos como el ELN y la disidencias de las FARC, asegura que son las AGC las que tienen el control en el territorio y están sembrando el miedo en las comunidades.

“La gran pregunta que nos hacemos es ¿Quién está gobernando Barrancabermeja?, no entendemos qué pasa en la ciudad porque sabemos que hay todo un dispositivo de policía, todo un gobierno local que decimos que hoy no tiene control de la ciudad, porque tenemos toques de queda en varias comunass, en sectores como ‘La repunta’, amenazas, desplazamientos individuales y una situación crítica con los homicidios (...) Nosotros lo que estamos diciendo es que hay un control efectivo social y económico y territorial por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, eso todos lo saben, nosotros solo decimos lo que los demás no se atreven a decir públicamente”, dijo Ramón Abril, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos, Paz y Medio Ambiente de Credhos.

“Alias Marihuano es la cabeza visible, está al mando de las Autodefensas Gaitanistas, así haya una negativa por parte de las autoridades locales e incluso del gobernador de negar la presencia de estas estructuras armadas y no solo en Barrancabermeja, también en Puerto Wilches, sur de Bolívar y especialmente en el Magdalena Medio santandereano”, aseveró Ramón Abril.

Ante la situación, Credhos ha pedido a la Alcaldía Distrital y la Gobernación de Santander que implementen medidas integrales de protección a la población civil; a la Fiscalía y Policía, que adelanten la detención y judicialización de las personas involucradas.