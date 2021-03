‘Dona tu voz’ para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas

El próximo 9 de abril Colombia conmemora el Día Nacional de las Víctimas y Barrancabermeja se unirá a esta jornada, haciendo parte de la campaña ‘Dona tu Voz’.

La Unidad de Víctimas, la Alcaldía Distrital y el Ministerio Público lideran a nivel local esta propuesta, que busca que cualquier ciudadano ponga su voz para transmitir la historia de una de las 8.000 víctimas del conflicto armado en el país.

Y en Barrancabermeja sí que hay historias que transmitir, como la de Briceida Mantilla, integrante de la Mesa de Participación a Víctimas de Barrancabermeja.

“A mi esposo me lo mataron y quedé con 5 hijos. A uno cada rato se le retrocede el casete y vuelve al momento cuando nos tocó huir, cuando a mí me tocó ponerme de escudo para que no me fuera a matar a mis hijos. Esas cosas no se pueden olvidar”, relató Briceida.

Yimmi Picón, coordinador de la Oficina de Paz y Convivencia, explicó que para participar de la campaña ‘Dona tu Voz’ los ciudadanos deben leer el código QR que se encuentra en las vallas dispuestas para tal fin, en varios puntos de la ciudad.

“El código QR nos lleva a un Whatsapp, en el que aparece el relato. Así podemos dar lectura para acompañar, a través de nuestra voz, las historias de miles de víctimas en Colombia”, añadió el funcionario.

Gina Marcela Romo, personera de Barrancabermeja, destacó la iniciativa como una de las actividades para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado en Colombia.

“Que las historias de muchas de las víctimas sea contada por los colombianos, y qué bueno que también los barranqueños hagan parte”, agregó la Personera.

Por su parte, el director del Centro Regional de Atención a Víctimas del Magdalena Medio, Yesid Triana, indicó que la actividad ya está disponible e irá hasta el próximo 8 de abril.

“Como Alcaldía Distrital también lideraremos, el 9 de abril, la gran Ruta de la Memoria Centenario para que las víctimas del conflicto armado en nuestra ciudad sean reconocidas y tengan un evento conmemorativo, para la dignificación de sus derechos”, agregó.