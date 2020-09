Donatón espera cerrar brecha por falta de equipos para estudiar

La unión hace la fuerza y esa parece ser la consigna de la Oficina de la Gestora Social, que junto a ProBarrancabermeja buscan sacar adelante una noble campaña por los más pequeños de nuestra ciudad.

Según explicó la gestora Distrital, Lyda Marcela Christian, la idea es conseguir 1.000 equipos de cómputo que permitan a niños de escasos recursos continuar con sus aspiraciones educativas sin ningún problema.

Y es que según cálculos oficiales, hasta antes de la pandemia solo el 15% de los estudiantes oficiales contaba con herramientas para recibir sus clases, lo que obligó a hacer gestiones urgentes.

Esto permitió, a través del programa Nacional Computadores para educar, entregar 1.600 dispositivos a estudiantes de estratos 1 y 2, sin embargo, la brecha sigue siendo amplia.

“Este es un mes de amor y amistad, pero también un mes de ayudar a los demás. Queremos decirle a la comunidad de Barrancabermeja que hay cientos de niños, en corregimientos y veredas, así como en el casco urbano, a quienes la pandemia afectó muchísimo. No solo por el aislamiento, sino porque no tienen conectividad y no tienen computadores para educarse. Por eso los queremos invitar a hacer parte de esta gran donatón ‘Unidos para Educar’”, señaló Lyda Marcela Christian.

Cómo participar

Quienes quieran participar deben ingresar a la página de la Alcaldía y seguir los pasos “para decirle a todos estos niños que la comunidad los quiere ayudar en este proceso tan importante, como es su educación”, puntualizó la Gestora Social de Barrancabermeja.