Un nuevo proceso de inclusión se abre paso en la cultura porteña y tiene que ver con las Escuelas de Formación Artística (EFAC), que emprendieron un objetivo de capacitar en artes plásticas a población con discapacidad auditiva.

Son 11 jóvenes los que decidieron emprender esta empresa, demostrando que las barreras se hicieron para derribarlas.

Harold Ramírez es uno de los formadores de las EFAC y advierte que todas las personas con disposición de aprender un nuevo arte tienen las puertas abiertas en su taller y este proceso es una prueba de ello.

Para estas personas no hay trato preferencial, sino que toman las clases en igualdad de condiciones. De hecho, los estudiantes con discapacidad auditiva adelantan sus capacitaciones todos los miércoles y viernes, 2 horas semanales.

“Estamos en ese proceso con los chicos de población sorda, con los chicos no oyentes, que quieran participar de un proceso activo de las artes plásticas aprendiendo teoría, práctica, arte y cultura.

La verdad más allá de vencer el miedo, uno dice genial, no es sacar pecho sino poder abrir procesos y darle la oportunidad a otras personas para que puedan participar de todo esto que es el arte”, indicó Ramírez.

Libardo Corzo es otra de las personas que hace posible este proceso de formación.

Él es uno de los intérpretes de señas, necesario para validar cada uno de los conceptos que el formador entrega en cada clase.

Tiene una sólida experiencia en el trabajo con esta población y dispuso de todo su conocimiento y habilidades para apoyar a estos estudiantes.

“Lo que nosotros esperamos con todo ese proceso de formación, es poder crear escuelas y emprendimiento; las personas sordas tienen una habilidad impresionantemente interesante, muy innata y, por ende, este es el espacio muy propicio para que ellos puedan desarrollarse”, señaló.

Finalmente, Carlos Felipe Méndez, uno de los estudiantes de Artes Plásticas, agradeció el respaldo que hoy entregan las EFAC.

“Quiero seguir aprendiendo porque me gusta desde niño, siempre he querido practicarlo, seguir pintando y después en un futuro quiero seguir trabajando en el arte, eso es algo que me encanta”, indicó.