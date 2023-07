El clamor de la madre de niño herido en procedimiento policial en Barrancabermeja

Dicen que el amor de una madre no conoce límites y Elizabeth Rodríguez es un claro ejemplo de ello. Pues hoy lucha para que su hijo de 11 años, quien resultó gravemente herido en un procedimiento policial en la mañana del pasado 28 de marzo en el barrio Oro Negro de Barrancabermeja, reciba la atención médica que requiere.

La familia primero estuvo aferrada a un milagro para que Jesús se salvara luego de recibir un impacto de bala en el abdomen, el cual alcanzó a tocar órganos vitales. Las oraciones fueron escuchadas, pero hoy, cuando completan 40 días de recuperación en casa, deben afrontar una nueva lucha; esta vez por recibir la atención médica adecuada que le permita al pequeño reconstruir su vida, ahora sin una de sus piernas.

“Mi hijo duró dos meses recibiendo atención médica en Bucaramanga; tenemos ya cuarenta días de haber regresado a Barrancabermeja y nos sentimos abandonados. Lo que nos pasó es una desgracia, fue un milagro que él se salvara, pero perdió una de sus piernas y la responsabilidad recae sobre la Policía Nacional y es frustrante e impotente sentir que no puedo hacer nada por mi hijo y él merece una atención digna y no hay quien se preocupe y venga a ver que mi hijo necesita curaciones, terapias; él también necesita ayuda psicológica y es indignante que tengamos que poner una tutela para que le brinden eso”, relató la madre.

Todo es urgente dentro de la recuperación del pequeño y el tiempo juega en su contra. Pero pese a eso, la madre se ha encontrado con una frialdad y una indiferencia que hiela el alma. “Yo no soy profesional en este tema de salud; la EPS debe enviar a quien haga las curaciones en casa; pero en cuarenta días no ha pasado nada. Yo no tengo cómo pagar para que le hagan curaciones, a mí me tocó dejar de trabajar, no tengo los medios y yo solo espero que le presten atención; yo no estoy pidiendo nada del otro mundo. Mi hijo tiene la pierna mal, conozco sus heridas y puedo decir que el muñón está abierto, el hueso se está saliendo y él tiene una condición de desnutrición por todo lo que sufrió”, relata.

A eso se suma, que durante este último mes el niño no ha recibido atención psicológica, “me dejaron sola; no hemos recibido atención psicológica acá en Barrancabermeja y yo ya no sé qué decirle porque hay días que él despierta, dice que quiere jugar, caminar, me dice que extraña su pierna y es duro... hay días que no sé qué decirle”.

Para ella la batalla continúa, pues asegura que no descansará hasta que su hijo reciba la atención médica que merece. “Yo le pido a la Nueva EPS que agilice la atención de mi hijo, él tiene pendiente sus curaciones, un acta por cirugía porque deben revisar la otra pierna en donde deben tiene afectado los nervios y además debe recibir terapia física para que los músculos de esa pierna no se duerman. Yo les exijo que agilicen porque nuestro sueño es verlo caminar de nuevo, así sea con una prótesis y por otro lado a la Policía que se ponga la mano en el corazón, nosotros no pedimos mucho; es que reciba la atención que merece, pero ellos a nosotros nos han dejado solos”.

Ahora la madre espera que se resuelva el desacato que interpuso por el presunto incumplimiento al fallo de tutela que ordena a la EPS la atención integral en salud para su hijo.

Esperan investigaciones

El coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, dijo que lamenta la situación del pequeño y afirmó que la institución ha brindado el apoyo a la familia, “es un hecho lamentable; tomamos las acciones y hay tres investigaciones que están cursando, una disciplinaria, una administrativa que después que de los resultados, nos dirá si tenemos que resarcir a la familia; y la otra la de tipo penal. Lamentamos el hecho y en lo que podamos apoyar lo haremos, pero debemos esperar que terminen las investigaciones y podamos determinar si debemos dar compensación a la familia”, dijo el coronel.

Y agregó, que ante la situación que vive hoy la familia, “pedimos a la EPS y la Alcaldía para que apoyemos a que el niño reciba la atención. Hemos brindado la ayuda pero también debemos esperar los resultados de las investigaciones”, dijo.

Cabe mencionar que el uniformado involucrado en el caso fue retirado de la institución.

¿En qué van las investigaciones?

Fabiola Wilches, directora de la Fiscalía en el Magdalena Medio, aseguró que la investigación de tipo penal, que se adelanta en contra del uniformado que habría accionado el arma que lesionó al menor de edad cumple su etapa de recolección de elementos probatorios.

“Estamos en la primera etapa de la investigación que es la preliminar, que es donde se requiere la recolección de evidencia de material probatorio para que el fiscal pueda considerar que existe una posible autoría en cabeza del funcionario y servidor público”, dijo.

Así mismo, explicó que el caso está en manos de un fiscal destacado especializado para investigaciones en contra de servidores públicos, “esta con su equipo de trabajo y el CTI en la recolección de evidencia”, puntualizó.