El comportamiento en el Puerto por toque de queda es “ejemplar”

Como ‘ejemplar’ fue calificado el comportamiento ciudadano en las dos primeras jornadas de toque de queda que se han realizado en Barrancabermeja por el coronavirus.

Según informó la Secretaría de Gobierno, solo en casos aislados se ha tenido qué actuar, pero más por razones de confusión que cualquier otra cosa.

“Hay que decir que el comportamiento es ideal, tenemos algunos reportes de personas que, en atención a la información de la suspensión del toque de queda por parte del Gobernador y el Presidente, tuvieron la confusión, pero el reporte es positivo”.

“Hoy tenemos que reconocer que la conciencia de los barranqueños está dando resultados positivos, sin la necesidad del toque de queda tenemos una población responsable frente a esta emergencia”, indicó el Secretario de Gobierno local, Leonardo Gómez Acevedo.

Puesto de mando

Acerca de la labor del Puesto de Mando Unificado se conoció que seguirá activa las 24 horas del día y se trabaja de manera permanente en cinco puntos de la ciudad.

“Reiteramos el llamado a que las personas que van a hacer las compras de los alimentos no lo hagan de forma masiva, no lleven los niños, no lleven adultos mayores. No hay por qué tener pánico”, dijeron las autoridades.