El río dejó sin luz a tres corregimientos de Puerto Wilches

El río Magdalena está creciendo de nuevo, motivo por el cual se han encendido las alarmas entre las comunidades que durante este año se han visto damnificadas en el municipio de Puerto Wilches, especialmente las que están asentadas en la zona norte de la localidad, en donde se calcula que más de 2.000 familias han resultado damnificadas por la ola invernal.

Esta vez, la fuerza del afluente arrasó con un poste de energía eléctrica ubicado sobre el sector de Sitio Nuevo; pobladores aseguran que la situación ocurrió porque el agua sigue corriendo con fuerza en ‘el chorro’ sobre el río y esto ha debilitado los terrenos, “debido a que el río está creciendo, se está debilitando la tierra por donde va la red de energía eléctrica y se están cayendo los postes, está tan débil que los postes están quedado sobre el agua”, dijo Luis Navarro, líder del corregimiento Sitio Nuevo.

La emergencia, ocurrida en la tarde del pasado domingo, tiene a oscuras a los habitantes de los corregimientos de Vijagual, Badillo y Guayabo, quienes piden urgentemente atención por parte de la alcaldía local.

“Ya no solamente fueron los cultivos, el ganado ahora también los servicios públicos se están viendo afectados porque ese chorro de Sitio Nuevo no ha sido tapado y eso nos afecta, eso es un entradero de agua y ahora están los postes de la luz y ya no aguantan más por eso se cayeron; el invierno ha sido inicialmente con nosotros y no vemos solución”, dijo Eliza Payarez, presidenta de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Badillo.

La situación, según pobladores y comerciantes, ha generado pérdidas millonarias para los comerciantes y pobladores, “nos toca en los negocios mirar donde consiguen hielo para poder refrigerar el pollo, la carne, el bocachico y hay algunos que han buscado la forma de comprar su motor, pero son gastos adicionales que se suman a las pérdidas de pobladores y comerciantes en esta región a causa de la ola invernal, porque ya son más de 5.000 reses que hemos perdido en esta región y ahora esto”, dijo Josué Enrique Padilla, líder del corregimiento de Vijagual.

La Electrificadora de Santander informó que desplazó cuadrillas hasta la zona para verificar el daño y tratar de restablecer el servicio a las comunidades. Al cierre de esta edición la comunidad aún permanecía a oscuras.

¿Qué pasó con el ‘chorro’ de Sitio Nuevo?

El rompimiento del jarillón a la altura del corregimiento de Sitio Nuevo inundó 3.000 hectáreas de tierra y afectó más de 5.000 cabezas de ganado. Durante más de tres meses, las comunidades de la zona norte de Puerto Wilches pidieron a gritos que se interviniera la muralla que se rompió y que contenía las aguas del Magdalena.

Fue hace apenas un mes, cuando luego de múltiples protestas, la comunidad logró llamar la atención de los gobiernos local, departamental y nacional para que se iniciaran trabajos para tapar ‘el roto’. Sin embargo, líderes de la zona denuncian que las obras de mitigación avanzan a paso lento, mientras que las comunidades siguen sufriendo por los efectos del rompimiento.

“Se le está pidiendo a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos que avance en los trabajos. Lo cierto es que el río ha crecido y falta maquinaria, falta otro planchón, quedaron de llevar otra retroexcavadora y no la llevaron y el método de trabajo que están usando no es un método rápido donde se están gastando una gran cantidad de bolsas big bag. Y a eso se suma que hicieron unos trabajos inconclusos y la creciente se llevó eso y les tocó empezar de cero nuevamente”, dijo Luis Navarro, líder de Sitio Nuevo.

La comunidad insiste en la urgencia de terminar estos trabajos, puesto que con ellos se mitiga el riesgo de inundación en toda la zona norte de Puerto Wilches, una de la más afectadas por la ola invernal.