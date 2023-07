Abandonados y excluidos dicen estar los representantes de empresas contratistas de bienes y servicios del corregimiento El Centro de Barrancabermeja, en donde opera el campo petrolero La Cira Infantas, el más antiguo de Colombia. La situación según los afectados se hace cada vez más crítica porque, pese a que en el territorio Ecopetrol adelanta billonarias inversiones, sus negocios no son tenidos en cuenta y, por el contrario, son relegados por empresas foráneas.

“Sufrimos las consecuencias de la falta de responsabilidad por parte de Ecopetrol y Sierracol (...) hoy las empresas locales son relegadas por empresas que trae el mismo proyecto y que les adjudican contrato tras contrato con vigencias futuras y deja de lado la guía que viene por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Arruinan a las empresas locales, traen cantidad de empresas de afuera y no le dan oportunidad a los locales”, contó Isnardo Peña, representante de la Mesa de Bienes y Servicios del corregimiento El Centro.

Productos y servicios en líneas como alimentación, transporte, construcción, rocería, manufactura, eléctrica, entre otros, que pueden ofrecer cerca de 170 empresas del entorno, están viéndose afectados porque, según ellos, aunque están constituidos legalmente como empresas, hoy permanecen sin contratos y al borde de la ruina.

“Cuando el proyecto llegó aquí obligó a hacer las empresas con todas las normas y muchos contratistas hasta vendieron propiedad para hacerlo y hoy Ecopetrol no cumple con compromisos y nos tiene arruinados y hoy muchos ni siquiera tienen sus certificaciones de calidad que exige el proyecto porque no hay contratos, no hay nada”, relató Jaime Quintanilla, contratista.

Por eso, lo que exige el gremio es que se genere un espacio de diálogo con representantes de Ecopetrol y Sierracol, quienes integran el proyecto la Cira infantas, con el fin de exponer sus molestias frente a los procesos de contratación y generar compromisos que les permitan encontrar una solución.

“Nosotros queremos una reunión de alto nivel con Ecopetrol, y del alto gobierno, a ver si por fin hay honor a la palabra y dejamos de perder el tiempo como nos vienen tratando con el desarrollo del proyecto La Cira Infantas”, dijo Isnardo Peña.

Ecopetrol responde

Según Ecopetrol, en la vigencia 2023 las empresas socias del Proyecto han contratado más de $26.049 millones con al menos 30 empresas locales en líneas civiles, carpintería metálica, geotécnica, metalmecánica, rocería, reparación de motores, eléctrica y electrónica y transporte de personal, entre otras.

Así mismo, la estatal refiere que las empresas contratistas que trabajan con Sierracol Energy, quien hace parte del proyecto la Cira Infantas¸ han reportado $4.544 millones en subcontratación local, en las líneas de transporte de carga, alimentación y transporte de personal.

Ante el inconformismo del gremio de empresarios locales, representantes del proyecto La Cira Infantas participaron en una reunión coordinada por la Instancia de diálogo de Bienes y Servicios con presencia de más de 120 representantes del entorno. “En ese espacio de trabajo se acordó ampliar la participación de las empresas contratistas y proveedoras del corregimiento El Centro en las reuniones sistemáticas de la instancia de Bienes y Servicios que se realizarán quincenalmente con el propósito de mantener actualizados a todos los interesados en las decisiones del Proyecto”, informó Ecopetrol.

Dentro de los compromisos también se estableció hacer seguimiento a la contratación de bienes y servicios y evaluar algunos procesos para facilitar trámites como la radicación de facturas, los pagos a proveedores y la actualización de los grupos de bienes y servicios, entre otros temas.