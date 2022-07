El objetivo de la búsqueda es identificar y caracterizar a los niños que han desertado de las aulas de clases y motivarlos a que retomen su proceso de aprendizaje.

La Alcaldía de Barrancabermeja inició la búsqueda de niños, niñas y adolescentes que están por fuera del sistema escolar. El proceso consiste en visitas que hace un grupo interdisciplinario a las diferentes comunas, corregimientos e instituciones para detectar casos de menores que han desertado del sistema educativo.

La iniciativa, que está a cargo de la secretaria de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión social, tiene la intención de identificar las causas del retiro de los alumnos y buscar e implementar estrategias que permitan su retorno a las aulas de clases.

“Cada vez que la alcaldía hace intervenciones, vamos y promovemos en las comunas y corregimientos esta estrategia para que los líderes comunales si conocen algún caso de un niño desertor nos comuniquen, luego entramos nosotros y nos encargamos de identificar los casos, caracterizarlos y remitimos a la Secretaría de Educación quien se encarga de buscar alternativas en los colegios y otras alternativas, por ejemplo si es por el tema de PAE, transporte escolar para poder dar las garantías para que ellos regresen a las aulas escolares”, dijo Laura Juliana Muñoz, líder del programa.

Ángel Ramírez, secretario de Educación de Barrancabermeja en calidad de encargado, atribuyó a la pandemia y a la crisis económica de muchos padres, ser los causantes principales de la deserción de los escolares. Según el registro oficial, en el último año se dio el retiro de más de 2.000 estudiantes del sistema.

“En los últimos años se ha aumentado la tasa de deserción de la deserción escolar, sobre todo por la parte económica de los estudiantes, muchos padres de familia no se adaptaron al tema virtual y terminando no matriculando a sus hijos y que no se adaptaron al método establecido en pandemia por esos muchos se retiraron y también hay mucha población que cambia de residencia, que se van de Barrancabermeja y vuelven luego por la situación económica y esa es una población que queda flotando en el sistema educativo”, expresó Ramírez

Según cifras del Observatorio de Trayectorias Educativas del Ministerio de Educación, en el 2021 se registró la tasa más alta de deserción escolar en los últimos siete años en Barrancabermeja, con un índice de 4.65%.

De allí la urgencia de implementar esta estrategia en el Distrito, que permitirá una mejor caracterización de la población desertora y buscará motivar su regreso a las aulas.

“Estamos invitando a todos los ciudadanos para que nos ayuden a identificar esos casos y nos informen si en sus barrios hay niños que aún no están estudiando, y a los padres de familia queremos decirles que es responsabilidad de ellos que los niños se integren al sistema escolar, que es donde deben estar recibiendo sus clases y formándose para el futuro, es un atarea de todos y de eso depende también que le arrebatemos a la violencia y a la drogadicción, nuestros niños, niñas y adolescentes”, dijo Laura Juliana Muñoz, líder del programa.

Quienes conozcan algún caso de deserción escolar pueden comunicarse a la línea celular 322-213-6082 o acercarse a Secretaría Distrital de Educación; de Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social o al Centro de Desarrollo Juvenil, ubicado en calle 50 con carrera 12 esquina de barrio Colombia.