En el Puerto no aprueban el regreso a las aulas en agosto

Rectores de las instituciones educativas de carácter público en Barrancabermeja tuvieron un encuentro virtual con el Concejo Distrital, en el cual se trató el tema del retorno a las clases presenciales bajo el esquema de alternancia.

No obstante, tras un análisis riguroso de las directrices dadas por el Gobierno Nacional para este particular, hubo una respuesta casi unánime de parte de los representantes de las instituciones y los mismos corporados, y es que no hay garantías para tal retorno a las aulas.

Según explicó el presidente del Concejo de Barrancabermeja, Darinel Villamizar, el tema no termina aquí y por el contrario, obliga a realizar una mesa de trabajo con la Administración Distrital, con el fin analizar, entre otros detalles, el tema de inversiones en sedes educativas.

“La directriz del Ministerio de Educación para el regreso a clases presenciales, por ahora, no será acogida en el Puerto Petrolero, hasta tanto no se cumpla con todos los protocolos en materia de bioseguridad”, dijo Villamizar.

Otra de las voces de este encuentro fue la del rector del Instituto Técnico Superior de Comercio, Manuel Tapias, quien dijo que “no estamos en las condiciones para el reinicio, el área de primaria no está preparada y la infraestructura del colegio no es la mejor para esa posibilidad”.

Los padres de familia también han mostrado su preocupación a la idea de regresar a los colegios y pidieron ser tenidos en cuenta en futuros encuentros.

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Gabriel Taboada, dijo que “el gobierno nacional delegó a los alcaldes para la reactivación de las clases presenciales, con el cumplimiento estricto de protocolos de bioseguridad, pero es claro que, en agosto próximo, no se reactivaran las clases presenciales, este es un proceso que va a demorar mucho más tiempo”.

Cabe señalar que ayer, precisamente, la Asociación Nacional de Rectores y Colegios Privados, Andercop, informó que sus estudiantes no retomarán las clases de manera presencial en lo que queda de 2020.