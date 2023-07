En el colegio Galán, San Marcos, La Normal Superior Cristo Rey, El Castillo, John F. Kennedy, Campo Gala, Intecoba, el Megacolegio y San Rafael de Chucurí, los estudiantes decidieron dejar de lado lápices y cuadernos para salir a las calles y alzar sus voces de protesta por presunto “incumplimiento de los acuerdos” por parte de la administración del alcalde Alfonso Eljach.

Los reclamos de la comunidad educativa van desde problemas en la infraestructura de los colegios, restaurantes escolares, transporte, hasta graves problemas de seguridad.

“Nuestras vidas están en riesgo”

El clamor de la comunidad educativa en Barrancabermeja, para que se les brinden entornos escolares seguros, no es nuevo, pues en el mes de marzo los estudiantes de todas las instituciones realizaron una gran movilización para pedir al Gobierno local que garantizara la tranquilidad y seguridad de maestros y estudiantes, ya que los alrededores de varios colegios terminaron convertidos en focos de inseguridad.

Uno de los casos más graves lo vive el Megacolegio, ubicado en la comuna tres de Barrancabermeja, en donde las comunidades han denunciado presencia de ‘ollas’ al servicio del microtráfico, y en donde recientemente, fue asesinada una persona y tres más resultaron heridas.

“Tenemos motivos para protestar. El problema de inseguridad en los alrededores de la institución es grave; además de haber habitantes de calle alrededor hay tres ‘ollas’, hay atracos y eso nos afecta especialmente a los niños más pequeños. Estamos cansados de enviar cartas y que nunca nos respondan. Nuestras vidas como estudiantes está en riesgo y nadie hace nada”, dijo un líder estudiantil.

Un panorama similar, viven cerca de cuatro instituciones ubicadas en zonas aledañas al Paseo de la Cultura, el cual ha sido copado por consumidores de estupefacientes. Cada vez que salen y entran los estudiantes de estos colegios, deben pasar entre hileras de habitantes de calle que, han convertido la zona en un centro de consumo.

“En las mañanas los niños deben caminar por en medio de un puente que está lleno de habitantes de calle, frente al Diego es todos los días que se ve lo mismo, esto es un corredor estudiantil porque hay varios colegios; pero el panorama es crítico por la cantidad de habitantes de calle que ponen en riesgo la vida de nuestros hijos”, dijo Mariela Corredor, madre de familia.

Deterioro de la infraestructura

La deuda con la infraestructura de las instituciones educativas es histórica. Hoy varias de ellas muestran un panorama de abandono y riesgo para quienes a diario deben recibir sus clases en medio de techos a punto de colapsar y paredes agrietadas, tal como es el caso del colegio San Marcos del Corregimiento El Llanito.

“La alcaldía de Barrancabermeja se comprometió con un cronograma para la construcción de un nuevo colegio en la Institución educativa San Marcos de El Llanito y no ha pasado nada: Acá paredes se agrietan, las palomas conviven con los estudiantes más pequeños, e incluso hemos encontrado culebras. Los techos están dañados, a punto de caerse”, explicó Daniela Arango, personera del colegio San Marcos.

No menos grave es la situación en otros colegios como John F. Keneddy, Galán, Campo Gala, Intecoba, entre otros.

“Desde hace diez años, la institución no cuenta mejoras en su infraestructura, ese cierto abandono nos lleva a declararnos en cese de actividades. Ellos nos dicen que dan recursos por el fondo de infraestructura, pero eso solo permite mantener las condiciones; mas no mejorar la infraestructura. No contamos con espacios adecuados para las actividades del colegio, toca a pleno sol, en la cancha; hay un incumpliendo con el entechado del colegio”, dijo Miguel Ángel Silva, personero del Colegio José Antonio Galán.

Las dificultades, dicen los estudiantes, pasan en medio de mesas de trabajo y reuniones que no dan frutos. “Siempre nos dicen vamos hacer y no hay hechos, por eso hacemos el cese de actividades. Hacen mesas de trabajos que quedan en solo palabras”, expresó Sharick Mosquera, personera del colegio Intecoba.

Otros reclamos de los estudiantes tienen que ver con fallas en las rutas de transporte escolar yproyectos de comedores escolares.

Lo que dice la Secretaría de Educación

Tras las protestas de los estudiantes, el secretario de Educación, Heyner Mancera, hizo un recorrido para dialogar con los líderes de varias de las instituciones que están en cese de actividades. Pese a eso la protesta se mantiene.

“Se ha venido acumulando el deterioro de muchos colegios en donde se ha deteriorado por la falta de mantenimiento y la falta de recursos para tal fin y por eso es que hay protestas; muchos asuntos relacionados con temas sanitarios, goteras y esos temas son válidos y por esa razón el año anterior se crea el fondo de infraestructura que empezó a funcionar este año. La protesta es válida pero censuro la forma en que se está haciendo”, dijo el jefe de la cartera de Educación.

Agregó que desde la Administración se viene trabajando e invirtiendo recursos para el mejoramiento de las instituciones educativas.

“En lo que le responde a la Alcaldía vamos a adjudicar lo que hemos llamado la bolsa, de más o menos 2 mil millones; vamos a intervenir 24 instituciones en temas de pisos, cielo rasos, pintura, pisos, batería, mantenimientos, etc. Y la semana pasada aprobamos $3 mil millones más, para hacer el mantenimiento del colegio Normal, El comedor de El Llanito, baterías sanitaria; estudios y diseños del nuevo colegio de La Esperanza. Eso hemos venido haciendo y por eso pedimos que no hay que desconocerlo”, dijo.

El funcionario hizo un llamado al diálogo y pidió a los estudiantes que retornen a clases.