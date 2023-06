Faltando una semana de clases, suspendieron transporte escolar en Barrancabermeja

Líderes estudiantiles de instituciones educativas de Barrancabermeja manifestaron su inconformismo por la terminación abrupta del contrato de transporte escolar, a solo una semana de que los estudiantes inicien el receso de vacaciones de mitad de año.

“Mi colegio no tiene busetas desde el miércoles, el detalle es que nunca avisaron que no iba a haber transporte escolar y los estudiantes se fueron a esperar la buseta, que nunca pasó; acá ese día fueron muchos los niños que no llegaron a estudiar porque se quedaron en las paradas esperando y eso se vio reflejado en la inasistencia”, relató Sharick Cristina Mosquera Obregón, personera del Instituto Técnico en Comunicaciones, Intecoba.

Por su parte, Miguel Ángel Silva, personero del colegio José Antonio Galán, dijo que la situación se agrava para quienes hacen uso de este transporte en las zonas rurales, “los estudiantes no tienen cómo transportarse y peor aún las escuelas rurales, son población que no tiene cómo transportarse y el secretario no nos dio respuesta, planteamos un posible cese de actividades y el secretario de educación no le dio importancia, solo que es entendible y que ellos no pueden garantizar esos días de transporte”, dijo el líder estudiantil.

Ante la situación, Jairo Acevedo, presidente del Sindicato de Educadores de Santander (SES) en Barrancabermeja, manifestó que se adelantan diálogos con la alcaldía local para tratar de buscar una solución, “ellos contrataron para 70 días, y le faltaron ocho días; estamos dialogando con el secretario de educación y hemos solicitado que cumplan con los días que faltan, para que la comunidad rural en este cierre de periodo pueda tener acceso a las instituciones educativas; también llamamos a la empresa que presta el servicio. Lo que vemos es que hubo mala planeación; solo planearon transporte para 70 días cuando eran 78 y por eso cerrando periodo los niños de zonas rurales y urbanas no tienen transporte escolar”, manifestó.

El docente hizo un llamado para que la Alcaldía de Barrancabermeja dé garantías plenas de la oferta de la canasta educativa, en cuanto al transporte y alimentación, “hay un problema serio porque en tres años han pasado cinco secretarios, eso nos genera dificultades, le pedimos al alcalde que revise ese tema, hubo un secretario que solo duró dos meses, eso genera falta de planeamiento en todos estos temas y falta de principios administrativos que rigen una administración pública”, advirtió.

Secretaría de educación responde

Heyner Mancera, secretario de educación de Barrancabermeja, indicó que el contrato acabó esta semana puesto que se había firmado solo para 70 días, y que en estos momentos se evalúan formas para garantizar los días que faltan.

“Es un convenio donde se subsidia el transporte escolar que estuvo firmado hasta el 7 de junio y lo vamos a retornar el 4 de julio, eso genera incomodidades, yo entiendo esta situación pero estamos buscando que se pueda garantizar el transporte para el segundo semestre. Estamos revisando y vamos a ver qué se puede hacer, especialmente en la zona rural. Hubo la falla en no comunicar y la asumo”, dijo el funcionario.

Según Mancera se adelanta la gestión para garantizar que el servicio de transporte escolar retorne el día en que los estudiantes vuelvan a las aulas de clase. Al año, según la alcaldía, se invierten en promedio 10 mil millones de pesos en transporte escolar para estudiantes de colegios públicos de Barrancabermeja.