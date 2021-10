Cansados de obtener respuestas negativas por parte de las entidades del Estado, que les deben garantizar sus derechos y servicios públicos, la comunidad de la vereda Castalia, en jurisdicción del corregimiento El Llanito de Barrancabermeja, organizó una protesta para visibilizar sus carencias.

Una de las más urgentes, según la líder comunal Sandra Téllez, es el arreglo de la vía de acceso a esa zona rural, que está constituida desde 2009: “A nosotros mismos nos ha tocado con maquinaria y escombros que nos conseguimos arreglar esta vía. Le hemos solicitado varias veces a la Alcaldía y no ha sido posible que nos escuchen”.

La líder afirmó que desde hace dos años están enviando solicitudes al Distrito, para lograr intervención en esta vía con maquinaria y tierra.

“Hace dos meses les mostramos el estado de la vía. Pedimos una vibrocompactadora y una motoniveladora y no nos colaboran. Hace poco trajimos 12 metros de tierra por parte de la comunidad, les pedimos la maquinaria prestada y se negaron”, dijo Téllez.

Las historias que pueden relatar sus habitantes frente a esta problemática arrugan el corazón. Ana Idalides Quiroz, de 66 años, debe salir constantemente de la vereda hacia el hospital, pues padece de una enfermedad.

“A mí me toca con una nieta irme en moto, cuando consigo. Me acaban de operar y deben hacerme exámenes, pero aquí no entra taxi ni nada de eso, nos toca como podemos salir”, dijo la señora.

Afortunadamente, la vereda Castalia está ubicada muy cerca del área urbana, al lado del barrio Rafael Rangel, por lo que la comunidad no entiende cómo la Alcaldía no ha podido llegar hasta allí si se han hecho obras en sectores rurales más lejanos.

Sin servicio de gas

Otra problemática que aqueja a todas las 50 familias que habitan este sector rural es la falta del servicio de gas domiciliario.

“Yo vivo en Castalia hace seis años con mi mamá y mi hermana. Para tener gas nos toca comprar la pipeta, que cuesta $75.000 y dura 13 días. Cuando no hay plata toca con leña”, dijo Gregorio Rincón, habitante del sector.

La líder comunal Sandra Téllez dijo que desde hace más de 10 años, cuando se empezó a formar esta comunidad, lograron instalar el servicio de acueducto, adecuar una vía de acceso y tener alumbrado público.

“Desde 2016 le hemos solicitado a la empresa de gas la instalación del servicio. La Personería nos dio la razón y nos dijo que la empresa debía respondernos la solicitud, pero esta es la fecha y nada”, dijo la líder.

La mayor parte de las familias están integradas por adultos mayores y menores de edad, que en ocasiones deben cocinar con leña por el costo del cilindro de gas.

“Nos toca mandar los niños al colegio sin el desayuno, porque como está lloviendo es muy difícil conseguir leña. Queremos que Vanti venga y nos explique por qué no nos ponen el gas”, agregó Téllez.

Vanguardia consultó con la Secretaría de Infraestructura y con Vanti, entidades que explicaron los motivos por los cuales no se han realizado las intervenciones que requiere la comunidad de la vereda Castalia.