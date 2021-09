Grave erosión tiene en riesgo varias viviendas en Barrancabermeja

Los habitantes del sector Brisas del Rosario, en la comuna Tres de Barrancabermeja, viven con el ‘credo en la boca’ por cuenta de una erosión que tiene amenazadas sus viviendas.

“No hay que esperar que haya una tragedia, que haya muertos para venir a hacer algo”, dijo Abel Trillos, habitante del sector.

El llamado de esta comunidad es desesperado, pues llevan tres años aguardando una solución al grave problema de erosión que tienen debido al hundimiento del terreno, que ya ha abierto huecos de hasta tres metros de profundidad y con un diámetro de 20 metros.

Todo comenzó con un hueco al lado de una alcantarilla, que fue creciendo hasta llegar a las grandes dimensiones que se pueden ver hoy.

“Ya se empieza a ver las dificultades con las lluvias, a los vecinos de la parte de arriba se les está inundando la casa porque cuando llueve el agua se sube porque la alcantarilla está caída de un lado”, dijo Trillos.

Otro problema derivado de esta situación es que debido a la socavación, una de las vías de acceso tanto al sector Brisas del Rosario como al barrio Campo Hermoso está intransitable. No hay paso permitido para vehículos o motocicletas. Incluso, para los peatones es un riesgo transitar por allí.

“En la parte de abajo también todo eso se está desmoronando. La ‘cabeza’ del box culvert está cediendo. Estamos pidiendo que se apuren para venirnos a colaborar, que no esperen a que se caigan las casas”, agregó Trillos.

Debido a la situación, los vehículos de transporte público se niegan a acceder al sector. La comunidad indicó que la Alcaldía ha hecho varias visitas al sector, pero no han concretado todavía un proyecto para solucionar la erosión.

María Flórez habita en una de las viviendas que más está en riesgo.

“Cuando llueve demasiado se me inunda la casa. También me he visto afectada por la vía, ya no entra moto y carro. Hacemos un llamado para que el Alcalde se ponga la mano en el corazón y nos manden a hacer el box culvert”, acotó.

Proyecto en curso

El secretario de Infraestructura de Barrancabermeja, Óscar Contreras, aseguró que en el sector se va a construir un box culvert, para poder estabilizar el terreno y recuperar la vía.

“Ya nosotros hicimos la consultoría y tenemos el diseño y el presupuesto listo. En este momento, estamos jalonando recursos para poder abrir la licitación”, indicó el funcionario.

Construir el box culvert para el sector Brisas del Rosario cuesta alrededor de $430 millones, que saldrían de recursos del Distrito. Incluso, el Secretario de Infraestructura aseguró que ya tienen apropiados $280 millones.