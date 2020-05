Gremio amarillo tocó las puertas de la Alcaldía del puerto

Los colores amarillo y rojo se tomaron ayer el frente de la Alcaldía de Barrancabermeja y no era precisamente una celebración.

Se trataba del gremio de taxistas de la ciudad, que sacó sus vehículos y el trapo característico en señal de necesidad, para pedirle a la Administración Distrital que pusiera el ojo en ellos, así sea para gestionar un mercado qué llevar a sus casas, ya que según advirtieron voceros de la protesta, los bolsillos están llegando a sus viviendas tal como salen por la mañana: vacíos.

“En este momento estamos trabajando aproximadamente unos 200 conductores en Barrancabermeja, porque nos vemos en la necesidad de salir para poder alimentar a nuestras familias.

Sin embargo, no hay pasajeros o no hay plata para la carrera, pero la gente no está haciendo uso del taxi y la plata solo alcanza para tanquear y volver a la casa en las mismas”, señaló uno de los conductores que hizo presencia ayer en la Plaza Luis Pinilla, de Barrancabermeja.

Ayudas humanitarias

Según dijo Mauricio Gómez Gómez, otro de los taxistas que participó ayer de la protesta en la ciudad, es necesario que las ayudas humanitarias sean bien canalizadas, porque advierte que Barrancabermeja es una ciudad donde ha llegado mucho mercado, pero a ellos no les ha tocado ni un grano de arroz.

“Estamos cansados de la corrupción, porque la plata y las ayudas que nos tienen qué dar se están yendo para donde no corresponde y los que sí necesitamos estamos fregados.

Esperamos que nos escuchen y así poder sobrellevar esta crisis, porque estamos prestando un servicio a la ciudad, exponiendo incluso nuestras vidas”, dijo el conductor.