Una grave denuncia hicieron en las últimas horas las directivas de las IPS de Barrancabermeja, quienes señalaron que hay escasez de medicamentos que permiten una atención en unidades de cuidados intensivos.

Esto, a juicio de los representantes de clínicas y hospitales de la ciudad los enfrenta a una situación compleja, ya que si bien hay disponibilidad de camas, no están en la capacidad de recibir pacientes.

Según dijo el gerente de la Clínica La Magdalena, Juan Gonzalo Arenas, el tema ya se puso en conocimiento de las diferentes entidades de salud del ámbito local y departamental, e incluso hicieron trámites ante el Ministerio de Salud en busca de una solución oportuna.

“Es una dificultad que hay a nivel nacional por un desabastecimiento de todos los medicamentos que se utilizan para mantener a los pacientes de las UCI.

Barrancabermeja tiene una cifra alta de ocupación, lo cual se complica por esta falta de medicamentos. La situación de fondo es que no hemos tenido la oportunidad de conseguirlos con nuestros proveedores y el resto de IPS del Puerto están igual”, señaló el directivo médico.

Arenas agregó que si bien es un tema que pasa por la falta de capacidad de los laboratorios para sostener la demanda, esperan que el Estado actúe.

“En este momento no podemos recibir pacientes en UCI porque no tenemos cómo garantizar el sostenimiento. Tenemos para los que están. No vamos a poder ofrecer una cama, así sea que las tenemos disponibles”, indicó.

Ya son 11 muertes

Dos mujeres se convirtieron en las más recientes víctimas mortales de COVID-19 en Barrancabermeja, según el reporte de las autoridades de salud. Se trató de una paciente de 61 años y otra de 80, cuyos casos se suman a las 9 personas que desde el mes de abril han perdido la batalla con la enfermedad.

Asimismo, los nuevos casos conocidos dejaron al Puerto Petrolero con 457 pacientes con el virus activo.

Como se recordará, esta semana fue reforzada la capacidad de atención en las IPS del Distrito, con 10 nuevos ventiladores para camas UCI.

“Venimos en ascenso y debemos tener máxima alerta y máximo cuidado en el cumplimiento de los protocolos, ya que si bien las UCI son una ayuda muy importante, la mejor solución es cuidarnos”, dijo el secretario de Salud, Luis Fernando Castro.

Por su parte, el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, José Antonio Bermúdez, indicó que “nos estamos fortaleciendo para la atención de COVID-19, pero hay que hacer un llamado a la comunidad para que sigamos manteniendo las medidas de prevención.

Ojalá no tengamos que utilizar estas Unidades de Cuidados Intensivos, pero si seguimos desatendiendo los llamados, seguramente no habrá cómo responder”, dijo el gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, José Antonio Bermúdez.