Hoy “Fogones al Parque” es internacional

Cómo NACIERON LOS FOGONES

María Eugenia Artunduaga recuerda que lo que hoy se conoce como “Fogones al Parque” nació por allá en el 2017 en el barrio Parnaso, más exactamente en el parque Los Gallos.

“Ese año se me ocurrió. Dije vamos a recibir el año como me encanta, acompañada de amigos y generando economía, y se me ocurrió preparar una viuda de carne salada, un mote de queso y una lulada, a $15.000, eso fue la locura, yo empecé a decirles entonces a los vecinos los domingos, voy con esto y lo otro”, explicó la gestora.

La iniciativa ha tenido gran éxito, al punto que el Ministerio de Cultura ya le puso el ojo como vigías del patrimonio en tradiciones culinarias.

“Seguimos empeñadas en ese propósito”, concluyó Artunduaga.