Intensifican la búsqueda del asesino de Johana Paola, la mujer descuartizada en Barrrancabermeja

Como una mujer ‘guerrera’ muy humilde y excelente hija y hasta buena jefe será recordada Johana Paola Chávez Guzmán, la mujer que fue hallada desmembrada dentro del baúl de su propio carro. Vivía en una casa ubicada en la transversal 35 del barrio Simón Bolívar junto con su hija de 12 años y Judith Guzmán, su progenitora, quien el viernes habría salido junto con su nieta a cuidar una vivienda, sin imaginar que al regreso se hallarían con esta terrible escena.

El 18 de marzo hablaron con Johana por teléfono pero al día siguiente ya no tuvieron contacto porque no respondió los llamados, sin embargo no pensaron que algo de tal magnitud pasaría, pues ella acostumbraba a salir a una finca donde tenía varios animales y allí “perdía señal”.

Según el relato de una prima de la víctima, quien pidió reserva de la identidad, Doña Judith llegó en la mañana del lunes 21 de marzo a su casa, sin sospechar nada y salió de nuevo con su nieta, hasta que hacia las 4:30 pm, sus vecinos la contactaron para advertirle que un olor nauseabundo salía de su vivienda.

“Ellos llegaron abrieron la puerta del carro, pero el baúl estaba bloqueado, prestaron una llave, golpearon y abrieron. Ellos dicen que cuando alzan, se dan cuenta que estaba el cuerpo de Johana, la envolvieron en el forro de la colchoneta y aparte de eso la metieron en sacos”, relató.

Según el reporte oficial, el cuerpo de la mujer, en estado de descomposición, presentaba “decapitación y desmembramiento de miembros superiores”.

Familiares, aducen que el crimen pudo ser cometido en la madrugada del domingo, pues Johana habría estado en el establecimiento de su propiedad el día sábado, además, Tania Mogollón líder de mujeres y allegada de la familia dijo “que no aparece el celular de la mujer, ni las llaves del carro”.

¿Qué dicen las autoridades?

El coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante de la Policía del Magdalena Medio aseguró que el crimen inicialmente, se presume, obedece a un tema pasional.

El principal sospechoso sería su pareja sentimental, de quién hoy se desconoce su paradero y con quien la víctima sostenía una relación de al menos un año, ambos se conocieron en el negocio de propiedad de Jhoana.

Allegados de la víctima aseguran que el hombre habría tenido conductas agresivas con la víctima.

Voces de rechazo

“Queremos justicia”, gritaban en las afueras de la sede de la Fiscalía un grupo de mujeres que se reunió allí para manifestar rechazo a todo tipo de violencia contra el género femenino.

Una familiar de Johana pidió celeridad en las investigaciones y la captura rápida de quien sea responsable, “no queremos que esta muerte quede impune, pedimos justicia como familia”, dijo.

Por su parte Rosa Pinzón, de la Mesa de Mujeres y Equidad de Género de Barrancabermeja rechazó este hecho, “salimos a decir que tenemos que unirnos como mujeres y exigir celeridad en la investigación y que no quede un caso más impune”, expresó.