Ayer, el despertar no fue bueno para habitantes de cuatro asentamientos humanos ubicados en los alrededores del Caño Pozo Siete en Barrancabermeja. Un aguacero, que se mantuvo por casi cuatro horas, ocasionó el aumento del caudal y el represamiento de las aguas que fueron a parar a las viviendas de la zona.

“Estábamos durmiendo y cuando sentimos fue que el agua se entró, se nos mojó todo, la nevera, ya mi colchón no aguanta más porque lleva cinco inundaciones con ésta, se me mojaron los muebles, toda la ropa de mi bebé; quedé casi con todo en medio del agua”, relató Beatriz Navarro, habitante del sector Las Playitas.

El agua, según los moradores, subió de manera sorprendente, lo que puso a las familias en inminente riesgo, “sin decirle mentira subió más de dos metros, tuvimos que buscar cómo no quedar bajo el agua, en mi casa se me ahogó un pollo, todo se mojó porque el agua llegó más de dos metros de altura”, dijo Agustín Hoyos, miembro de la Junta de Acción Comunal del barrio Bendición de Dios.

Los habitantes, aseguran que el riesgo de inundaciones se ha hecho mayor debido a un box culvert que hace parte de las obras del recién construido Puente Pozo Siete, pero que según ellos, quedó muy pequeño y no permite la circulación del agua de manera libre.

“Siempre que llueve el agua se represa, antes no pasaba eso; el problema es el box culvert que no es suficiente, lo construyeron muy pequeño, entonces hay que tumbarlo, hacer algo porque el agua se represa es ahí porque no tiene la capacidad y por eso la situación en vez de mejorar nos tiene peor, con el agua casi que en el cuello”, dijo el líder comunal.

Ante el inconformismo, las comunidades de los barrios afectados, cerraron la vía y protestaron para exigir a la administración distrital respuestas y soluciones, “queremos prioridad para este lugar, que nos firmen un acta, que nos busquen soluciones concretas y que nosotros sepamos que hay un compromiso de adelantar obras y que tengamos una esperanza de que esto no se va a volver a presentar”, dijo uno de los manifestantes.

“Buscamos soluciones”

En una reunión que sostuvieron funcionarios de varias dependencias de la alcaldía de Barrancabermeja, se evaluaron las afectaciones en los asentamientos humanos de la comuna siete, según Adith Romero Polanco, subsecretario de Gestión de Riesgos, la Alcaldía estudia alternativas para dar solución al problema histórico de las inundaciones en esta zona.

“Cabe aclarar que en el Nuevo POT este sector aparece como zona de inundación, sin embargo la alcaldía viene realizando unas acciones como lo es la limpieza del caño del puente Pozo Siete con el propósito de que las aguas tengan un libre tránsito y no se dé ningún tipo de represamiento en ese caño”, dijo el funcionario.

Así mismo aseguró que en la zona se hace necesario adelantar estudios para plantear una solución definitiva, “sabemos que la comunidad requiere una solución inmediata pero queremos decirle a la comunidad que estamos articulando esfuerzos para poder tener una solución definitiva a esta problemática, se requieren hacer estudios hidráulicos pero eso lleva tiempo”, dijo Romero Polanco.

Se espera que en próximas horas quede definido un plan de trabajo que contenga acciones de corto y mediano plazo para mitigar el riesgo y el impacto de las inundaciones en esta zona.