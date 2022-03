¿Irregularidades en el PAE?

Dos mangos biches, un pudín y una avena, fue la entrega del Plan de Alimentación Escolar-PAE- de Barrancabermeja que generó malestar e indignación entre padres de familia de estudiantes de instituciones públicas.

“Me parece injusto que con tanto que nos sacan a nosotros en impuestos, le den a un niño esto”, relató Flor María Bayona, mientras mostraba en sus manos dos mangos biches. La denuncia también la hizo el concejal Darynel Villamizar quien mostró la fotografía de la entrega que se hizo a un niño en el corregimiento El Llanito.

“Fui hasta el corregimiento El Llanito y efectivamente repartieron dos mangos verdes, una avena y un pudín, yo creo que eso no se conduele con los niños y jóvenes de la ciudad de Barrancabermeja”, explicó Villamizar.

A las voces críticas del programa, se unió Luis Rodríguez, fiscal del Sindicato de Educadores de Santander en Barrancabermeja, quien dijo que son varios los reparos que tienen frente a las raciones industrializadas que se están entregando a los niños en las instituciones públicas.

“Algunos alimentos requieren que sean entregados fríos y no están dándolos fríos, algunas frutas las dan verdes, nosotros averiguamos y el mango no se debe dar verde porque no ha alcanzado su punto nutricional, algunos ‘ponquecitos’ que dan no les guardan la presentación como debe ser y lo otro es que no le dan a todos y es muy ‘jodido’ que les den a unos sí y a otros no, aunque ellos dicen que es enfoque diferencial pero eso es muy jodido”.

Rodríguez también llamó la atención porque a la fecha no están funcionando los comedores escolares, “es mucha la necesidad de los niños sobre todo de los niños vulnerables que necesitan esa alimentación”, dijo.