Juez dio vía libre a construcción de Mirador del Río en Barrancabermeja

El pasado lunes, 24 de abril, el Juez Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja levantó la medida provisional de suspensión del Mirador del Río y de la licencia de construcción expedida por la Curaduría No. 1 de Barrancabermeja, a través de la Resolución No. 1-22-0037 de 2022.

En marzo pasado, la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas No. 4 para Asuntos Civiles solicitó en marzo pasado a la Alcaldía Distrital responder a las peticiones presentadas Rafael Leonardo Granados Cárdenas, quien actúa en nombre y representación de la Asociación Paseo del Río, y de los vendedores informales que se ubican en frente de la sede administrativa de Cormagdalena.

A través de una acción de tutela, mujeres de la Asociación Paseo del Río se opusieron a la construcción de la obra considerando que con esta se acabaría la tradición de comer pescado con la vista al río Magdalena.

Lea también: Juez ordena suspender obras del Mirador del Río en Barrancabermeja ¿qué pasó?

No obstante, el Juez Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja determinó que el Distrito de Barrancabermeja no vulneró os derechos fundamentales invocados por el accionante.

En uno de los apartes de la decisión judicial se dijo que “el despacho no encuentra una circunstancia de debilidad manifiesta donde se esté afectando el debido proceso o la violación a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima, trabajo, protesta pacífica y la dignidad humana que son deprecados (según la Real Academia de la Lengua deprecar significa rogar, pedir, suplicar con eficacia o instancia), en la presente acción constitucional para su protección, toda vez que no puede verse la acción de tutela como una tercera instancia por parte del accionante al momento de agotarse los recursos gubernativos en debida forma, y ser los mismos proferidos en contra de sus pretensiones o intereses, como lo fue la revocatoria directa interpuesta en contra de la licencia urbanística N° 1-22-037 objeto de estudio, la cual fue debidamente motivada por la Curaduría 1 de Barrancabermeja al momento de no acceder a la misma, postura que comparte este Despacho”.

El Juez añadió que “finalmente, es de aclarar que no se accedió al decreto de pruebas de oficio solicitadas en el escrito de acción de tutela, toda vez que las mismas eran improcedentes en virtud a que, una vez estudiadas las contestaciones por parte de los accionados y evaluadas en su material probatorio aportado como defensa de sus afirmaciones, el Despacho logra evidenciar que se cumple con lo reglado en el artículo 22 del Decreto 2591 de 1991, ... El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fallo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas (...)”.

Le puede interesar: El nuevo muelle de Barrancabermeja será una realidad

¿Qué dijo la Alcaldía?

A través de un comunicado, la Alcaldía Ditrital manifestó que “celebramos este fallo, con el que se reafirma el proyecto que más quieren los barranqueños en materia de apuesta turística: el Mirador del Río, obra de cara al río que se convertirá en el epicentro del turismo en Barrancabermeja, la región del Magdalena Medio y el país, un sitio de encuentro familiar con la gastronomía y la cultura ribereña para que propios y visitantes disfruten, generador de oportunidades y empleo para nuestra gente”.

La Administración indicó que “continuamos materializando nuestro Distrito Malecón, con espacios como la Casamatriz que ya construimos para respaldar, proteger, capacitar y empoderar a nuestras mujeres. Con un Mercado Pesquero, que estamos construyendo para que nuestras mujeres y hombres que se la han sudado por décadas bajo temperaturas de 40 grados centígrados vendiendo el bocachico, el plátano y tubérculos, tengan un sitio digno de comercialización de los productos del río y de nuestro campo. También, con un BIT del Río, que será la escuela gratuita más importante de la región que capacitará a nuestros jóvenes en gastronomía, turismo, barismo y demás especialidades que se requieren para que Barrancabermeja siga convirtiéndose en un gran destino de inversiones”.