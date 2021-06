La crisis hospitalaria no es solo de medicamentos

Vuelve y juega. Tal como ocurrió hace tres meses, justo en el mes de marzo, trabajadores del Hospital Regional del Magdalena Medio contratados por la firma Darsalud denuncian que la cooperativa no se ha puesto al día con sus pagos.

La situación ya se torna preocupante, dado que, según las denuncias, ya son más de dos meses en los cuales estas personas se ven en la obligación de llegar a sus hogares con las manos vacías.

Pese a que las directivas del centro médico no han hecho aún un pronunciamiento oficial sobre la situación de los trabajadores de la salud contratados por Darsalud, ya se escuchan voces que hablan de un cese de actividades, lo cual sería catastrófico, dado el momento apremiante que vive la ciudad en términos hospitalarios por temas relacionados con la pandemia.

Lo cierto es que las denuncias no paran y según explicaron desde el Hospital Regional “nos deben dos meses, estamos sin salario, nada que nos comunican sobre nuestros sueldos, tenemos cargas laborales pero nos dejan manicruzados, sin paga”.

Otra de las personas afectadas indicó que la situación se vuelve insostenible, ya que muchos trabajadores han tenido que recurrir a los famosos préstamos ‘gota a gota’, como único alivio para su diario vivir.

Algunos de ellos pidieron una intervención de parte de las autoridades departamentales.

“La situación que se viene presentando en el Hospital es muy complicada, la cooperativa Darsalud nos tiene desde hace más de 60 días a médicos y enfermeros sin sueldo. Cuando preguntamos qué ha pasado solo nos dicen que ya hay una fecha de pago, pero llegamos a ese día y nada pasa. Lo peor es que tampoco se puede decir nada porque si se dice algo se corre el riesgo de quedar sin trabajo. Algunos han tenido que renunciar.

La gente cree que todos los que trabajamos en la salud somos ricos. Hay compañeras en enfermería que uno las ve pagando las cuotas diarias a los muchachos con talonarios. Pagando lo que no tenemos, intereses altos todos saben cómo es eso”, indicaron trabajadores afectados con la situación.

A través de redes sociales también se ha escuchado los ecos de la crisis. “Por favor que no jueguen más con el sustento de las familias y no abusen de los trabajadores de la salud, no más cooperativas que roban al pueblo colombiano. Se necesita que paguen los meses en su totalidad y no lo de medio mes o lo de uno solo”, indicó otra de las denunciantes.

En otros municipios de la región del Magdalena Medio la situación también se ha puesto cuesta arriba con sus trabajadores, como el caso de Puerto Berrío.

Allí, desde la semana pasada una veintena de trabajadores del centro médico colgaron la bata, dado que no tienen ni cómo movilizarse hasta sus casas, por la falta de pago (Ver recuadro).

Como se recordará, actualmente el panorama hospitalario por pandemia muestra una ocupación del 100% en unidades UCI de Barrancabermeja y los casos COVID-19 ya se acerca a los 2.000 activos.