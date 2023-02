La escuela Mary Villamizar de Barrancabermeja se cae “a pedazos”

“Nuestros hijos están en riesgo”, dice con firmeza Luz Adriana Morales, una madre de familia que lidera la protesta de la comunidad educativa de la escuela Mary Villamizar de Barrancabermeja.

El temor de enviar a sus dos hijos, que cursan primero y segundo grado, no es infundado, pues en la escuelita que está ubicada en el barrio Miraflores de Barrancabermeja, el muro que encerraba una parte del plantel se vino abajo desde hace aproximadamente nueve meses, además, enormes grietas amenazan con el colapso de tres salones.

“Ese muro que protegía a la institución que está en una parte alta, desde el 16 de mayo del año pasado se cayó; en ese momento hicieron una reunión y la solución fue poner unas rejas que quedaron mal, porque le salían ganchos y nos tocó reunirnos y con la ayuda de un concejal arreglarlas porque nos daba miedo algún accidente”, dijo la mujer.

La espera de casi nueve meses y el inicio de un nuevo año escolar con la falta de condiciones para que reciban clases los más de 400 niños que acuden al plantel, motivó que los padres de familia decidieran declararse en paro indefinido.

“La pared caída, los salones vueltos nada, grietas, huecos; realmente no hay condiciones para que nuestros hijos reciban clases y lo peor es que han pasado nueve meses y aún no hay respuesta que nos dé tranquilidad, es por eso que como padres en una asamblea tomamos esta decisión; ya no aguantamos más esta situación”, explicó un padre de familia.

Lo que pide la comunidad educativa es que el alcalde o la secretaria de educación hagan presencia en el plantel y firmen compromisos para una pronta intervención de la infraestructura educativa, “Seguimos en protesta porque nos reunimos con ellos y nos dicen que aún faltaban permisos; pero dicen que la plata la hay, entonces por qué no se hace algo, ellos dicen que debemos esperar de seis a siete meses para poder empezar la obra; realmente no vemos voluntad y creemos que no le van a dar solución al arreglo del colegio, por eso seguimos en paro porque nuestros hijos ya no pueden ingresar a la escuela con el riesgo que hay”, dijo Luz Adriana.

Los padres aseguraron que si en próximos días no hay respuesta se trasladarán hasta vías principales de la ciudad para visibilizar su inconformismo y llamar la atención del Gobierno local.

El proyecto está en marcha

Maribel Benítez, secretaria de educación de Barrancabermeja, explicó que desde su dependencia se ha seguido el protocolo que se requiere en el marco de la contratación pública para poder dar solución a la problemática de la escuela Mary Villamizar

“En su momento se dieron unas medidas preventivas para mitigar el riesgo, y desde eso hicimos un proceso para conseguir los recursos para hacer la consultoría y en eso demoramos unos meses, porque todos los proyectos requieren de unos estudios previos”, explicó.