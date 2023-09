$!La heredada lucha por buscar a desaparecidos de la masacre del 16 de mayo de Barrancabermeja

"Mi tío, quien era como mi papá, porque mi papa no permanecía con migo porque estaba en el ejército, era el menor, un niño el único buscador de Dios de la casa. Iba la iglesia cristiana por angular y tenía sus obras de teatro. Son cosas que uno dice, pero porque se lo llevaron a él si no estaba haciendo nada malo, no entendemos el la razón del por qué pasan las cosas".

"Era el no callar su voz, el soltar y decir qué pasó con su hijo y el querer saber la verdad, el querer preguntarles a quienes él creía que tenían la culpa donde estaban los desaparecidos, él tenía esa necesidad de una respuesta, de hablar, de hacer bulla. Y en todo ese proceso me llevaba. Yo terminé en las escuelas de memoria, él sabía que en algún momento no iba a estar y tenía que encargar a alguien".

Pasaron más de dos décadas de lucha, de búsqueda incansable, de pequeños pistas que se convertían en grandes logros para la familia, pero que nunca lo llevaron a esa verdad que le fue esquiva hasta la muerte.

-Mi abuelo fallece por el Covid 19. Falleció y no pudo enterrar a su hijo, pero sabemos que está con él en otro plano. Esto que pasó ha hecho que yo sea más que una víctima, esto se convirtió en algo de vida, de por vida, no solo porque me pasó esto, sino porque lo estoy tomando a pecho porque vi que mi abuelo dejó su trabajo por buscar a su hijo. Yo también quiero lograr eso. Y quiero encontrarlo.

Don Jaime Peña falleció el 24 de junio de 2021, luego de 23 años de búsqueda y liderazgo; se fue sabiendo que su hijo estaba muerto, pero con la incertidumbre de no hallar su cuerpo para darle cristiana sepultura.

A seguir su legado

A sus 15 años Geraldine sintió la misma necesidad que la tragedia de la desaparición sembró en su abuelo : de alzar la mano y hablar del dolor albergado ante la usencia forzada de uno de los suyos.

Decía mi abuelo que el un día decidió levantar la mano. Yo empecé así, levantando la mano y así fue creciendo esta bola de nieve, exactamente nos pasó igual y me di cuenta que se me hacía fácil y se me sentía cómoda al expresar lo que sentía, al expresar lo que vivíamos; no es la parte sentimental, es la parte de lucha, de saber la verdad, de tener Justicia, de encontrar los porque en estos tiempos sabemos que no lo vamos a encontrar vivo, pero poder enterrar los cuerpos así sean es que letizados, lo que yo he dicho dos o tres cuerpos, porque hay dos o tres huesos porque hay que ser consciente que no vamos a encontrar un cuerpo completo.

Siempre iba de la mano de su abuelo, acompañando cada paso, reuniones, conmemoraciones que fueron forjando en ella, una mujer de carácter fuerte, que habla duro y con firmeza. Y tras la muerte de su abuelo, naturalmente siguió ese instinto que hoy la hace llevar a cuestas su legado.