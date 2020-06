La lucha de los restaurantes por no desaparecer

Yira Zahira Salguero fue una de las primeras comerciantes que decidió cerrar las puertas de su negocio en Barrancabermeja ante la inminente llegada de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Amanecía apenas el mes de marzo, cuando el Puerto Petrolero aún no tenía reportes de COVID-19, pero el miedo y las ganas de hacer lo correcto las llevaron junto a su socia a tomar esta decisión tempranera, optimistas de que sería una situación de uno o dos meses.

Sin embargo, tal como le ocurrió a un altísimo porcentaje del sector de los restaurantes en el país, la situación empezó a tornarse compleja y a salirse de las manos, por lo que el pasado 9 de abril el servicio de su restaurante Pa’l Caminito regresó, como mecanismo para enfrentar la crisis.

Hoy, dos meses después de su reactivación, a través solo del servicio a domicilio, Yira Zahira advierte que las ventas apenas alcanzan un 25% de lo que solían ser.

“Tuvimos que hacer un recorte de personal para poder reactivarnos. De 19 empleados que teníamos nos tuvimos que bajar a 4 y suspender el resto de contratos, mientras llegaba alguna solución de parte del Gobierno, pero al no llegar nada, tuvimos que liquidar personal.

Sin embargo, solo sabíamos que podíamos abrir por medio de domicilios, pero estábamos en el limbo, por lo cual fue un comienzo muy difícil y empezamos con lo mínimo para poder pagar las liquidaciones”, indicó Yira Zahira.

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja que midió el impacto de la pandemia en el Puerto Petrolero, los sectores de alojamiento y restaurantes, con el 93,3%, seguido por la industria, con el 81,3%, fueron los que más redujeron el personal.

Facturas impagables

El 9 de noviembre de 2018 se inauguró el restaurante Pa’l Caminito en Barrancabermeja y según señaló su propietaria Yira Salguero, nació como una respuesta a la necesidad de un lugar que consintiera el paladar de los porteños.

Ni el más pesimista llegó a pensar que solo 19 meses después estuviera a punto de dar un paso al costado, ya que si bien el restaurante le hizo cara a la crisis, las deudas en estos largos meses no hicieron nada distinto a multiplicarse, entre ellas los servicios públicos.

De hecho, esta semana les fue suspendido el servicio de gas por parte de la empresa Vanti, y la factura de energía también muestra unos números poco favorables.

“Las tarifas subieron y eso nos dejó los recibos impagables. De luz es una deuda que sobrepasa los $10 millones y con el gas hicimos hasta lo inimaginable para llegar a un acuerdo, pero no pudimos llegar a nada y nos dejaron sin servicio, dijo Yira Zahira.

La comerciante advierte que por ahora están tratando de cumplirle a sus clientes con fogones de leña, que si bien son utilizados para la preparación de varios platos, no satisface todas las necesidades.

“Siento que hay una mezcla de todo para que no avance. Hay regulaciones innecesarias y lo de fondo como es la ayuda a pequeñas y medianas empresas no lo hace el Gobierno. Así no vamos a sobrevivir. Siempre pensé que nos iban a ayudar”, relató Salguero.

Por ahora advierte que seguirán soportando la crisis, pero no desconoce que han pensado en tirar la toalla.

“Nos sentimos huérfanos, pero por ahora no bajaremos los brazos”, puntualizó la propietario de Pa’l Caminito.

En Barrancabermeja, según cifras de la Cámara de Comercio, el 44% de las empresas y establecimientos comerciales cerraron totalmente sus negocios. El 55% aplicaron medidas como flexibilidad en horarios, descuentos, servicios a domicilio y teletrabajo.