Lo sucedido el 16 de mayo de 1998 partió en dos la historia de Barrancabermeja, pues no solo dejó una huella en las 32 familias de la víctimas de la llamada Masacre del Campín, sino que también simboliza la época de violencia que se dio en esos años en la pugna entre paramilitares y guerrilleros por el control del territorio en esa zona del Magdalena Medio.

Y aunque la versión del Panadero permitió para los familiares conocer parte de la verdad de lo que pasó ese día, para algunos de ellos es claro que no todos los responsables han enfrentado a la Justicia y que hay cosas que aún no se han esclarecido del todo.

La Toma de Simacota

Luego del nacimiento del ELN, se dio el Combate de Patio Cemento entre miembros de esa guerrilla y tropas de la Quinta Brigada. En estos hechos falleció el sacerdote y líder de izquierda Camilo Torres Restrepo.

14 hombres asesinados en Cimitarra

La Masacre de Llana Caliente

En esta vereda de San Vicente del Chucurí, el Batallón de Infantería No. 40 “Luciano D’elhuyar” fue el responsable de las muertes. Testigos aseguran que este fue el desenlace de meses de hostigamiento por parte de miembros de este batallón, quienes acusaban a los campesinos de tener entre sus filas a guerrilleros infiltrados.

La Masacre de La Rochela

La bomba contra Vanguardia

16 de octubre de 1989: 100 kilos de dinamita destruyeron las instalaciones del diario Vanguardia Liberal. Los explosivos fueron dejados en un carro Renault 4 amarillo a la entrada del medio de comunicación y cobró la vida de tres de sus trabajadores. El atentado fue ordenado por Pablo Escobar Gaviria, jefe del Cartel de Medellín, ante las denuncias contra el narcotráfico y nexos de la mafia con el poder publicados por el periódico.

Semanas antes del atentado, la casa periodística celebraba 70 años de su fundación. Al día siguiente de la tragedia, la primera página se tituló ‘Duelo y destrucción’, y la editorial: “¡Aquí estamos!” y decía, entre otras cosas, lo siguiente:

“...un carro bomba destruyó casi todas las instalaciones de Vanguardia Liberal. Nos ha tocado el turno en la espiral de violencia terrorista que viene desangrando y desgarrando a Colombia...Los periodistas no somos soldados ni disponemos de brigadas para combatir en la guerra. La información, la crítica y la opinión son nuestras únicas armas. No podemos hoy, compungidos ante las ruinas de lo que hasta ayer fue un diario moderno, hacer otra declaración que no sea la de expresar nuestra fe en la libertad de expresión como pilar insustituible de todas las libertades”.