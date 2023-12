La Quinta Brigada intensificará operaciones en Santander y en el sur de Bolívar para contener la expansión de grupos armados

El General Oscar Vera comandante de la Quinta Brigada del Ejército confirmó que más de 100 hombres del Gaula Militar reforzarán las labores de prevención del delito de extorsión y secuestro en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches en Santander y Cantagallo y San Pablo en el sur de Bolívar.

“Durante este fin de año vamos a tener el Grupo Gaula Militar desarrollando operaciones ofensivas en municipios de Santander y el sur de Bolívar; con esta ofensiva lo que buscamos es prevenir el delito de extorsión que se nos dispara para diciembre. Los gremios económicos no han hecho saber la situación que viven cuando los grupos delictivos desarrollan estas extorsiones a empresas, por eso reforzamos nuestro trabajo en esta área”, dijo el comandante.

La estrategia, estará combinada con las acciones de hombres del Ejército que trabajarán para contener a los grupos armados ilegales que se disputan el territorio en la serranía de San Lucas(Sur de Bolívar) por el control de la minería ilegal, conflicto que podría aumentar su expansión hacia municipios del Magdalena Medio santandereano.

“Vamos a tener otros pelotones de la Quinta Brigada en el sur de Bolívar para hacer el esfuerzo de contención; en este momento en Santa Rosa se viene presentando una confrontación entre estructuras del Eln, disidencias y el Clan del Golfo y eso ha generado desplazamientos de población. Afortunadamente en los dos sectores que hacen parte de Quinta Brigada que son San Pablo y Cantagallo no tenemos reportes de una situación similar; por eso queremos reforzar para contener la amenaza de que estas confrontaciones no lleguen al área de la Quinta Brigada y no pase al departamento de Santander”, dijo.

Las tropas llegarán a la zona a partir del primero de diciembre.

Contrarrestan ataques a navieras Puerto Wilches

Luego de la alerta emitida por la Federación Nacional de Navieros, quien denunció que en el último mes y medio se registraron cinco ataques a embarcaciones navieras en varios sectores del río Magdalena; uno de ellos en el municipio de Puerto Wilches (Santander); el comandante de la Quinta Brigada dijo que ya se desplazaron tropas a la zona para frenar el accionar de estos grupos que estarían detrás de estos hechos delictivos.

“Se hicieron consejos de seguridad y se hacen trabajos en conjunto con la Armada, estamos en apoyo, tenemos movimientos de tropa para llegar a Chingalé y Badillo que es donde tenemos este tema de afectación a algunas navieras que se movilizan por el río Magdalena, de tal manera que ya estamos controlando la situación y esperamos en los próximos días tener algunos resultados en contra de estos grupos que han venido afectado a las embarcaciones que se mueven por el río”, explicó.

Aunque se presume que estos ataques armados estarían siendo perpetrados por las Autodefensas Gaitanistas, el General indicó que se adelantan las investigaciones para corroborar la autoría de los mismos. En ese mismo sentido, argumentó que estas acciones armadas se dan teniendo en cuenta que los corregimientos de Chingalé; Badillo y Vijagual, son un corredor importante que conecta con el sur de Bolívar.

“Estamos tratando de identificar quién está detrás de esto. Estas laderas del río son frecuentadas de manera intermitente por estructuras del Clan del Golfo, incluso en Chingalé capturamos a nueve integrantes del Clan de Golfo en el mes de mayo y es precisamente por su cercanía con el sur de Bolívar, de allá se pasan hasta el departamento de Santander. Todo nuestro trabajo va dirigido a contener en la ribera del río, toda la estrategia que tenemos es para contener el desplazamiento de esos grupos hacia Santander”, dijo.