Desde el inicio a clases, más de 31 mil estudiantes de colegios oficiales de Barrancabermeja arrancaron el año siendo beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Sin embargo, durante el mes que ha pasado, las denuncias por parte de padres de familia sobre presuntas irregularidades en las raciones entregadas a los niños no se han hecho esperar.

Dos trozos de naranja “agria”, un roscón de masa y medio pocillo de café o chocolate fue la ración que, según padres de familia, les entregaron a los estudiantes más pequeños de la escuela General Córdoba y lo que generó la queja de varios de ellos.

“Niños de primero y segundo están recibiendo esto que se ve en las fotos, según ellos ese es el gramaje y supuestamente esa es la porción, naranja agria y un roscón, dos pedazos de platano y una pedacito de carne con medio pocillo de café; no se justifica que eso que entregan se le dé a los niños”, dijo Leidy Yarelis, madre de un estudiante.

A eso, según ella, se suma que no se está suministrando a todos los niños que entregaron la documentación requerida para acceder al beneficio, “en el Simat hay 200 niños matriculados, todos los padres presentaron su documentación y apenas autorizaron 117 desayunos y eso solo alcanza para 1º,2º y 3º, es decir que los niños de 4º y 5º no reciben”, añadió.

Quejas de este tipo, que tienen que ver con las raciones y la presentación en que son entregados los alimentos, se han replicado en otras instituciones educativas.

Secretaría de Educación responde

Tras las constantes quejas por parte de padres de familia frente a la entrega del PAE, Maribel Benítez, secretaria de educación de Barrancabermeja hizo un recorrido por distintas instituciones educativas para verificar las condiciones en que se entregan los alimentos.

“Estuvimos verificando en algunas instituciones para corroborar que el contratista cumpla con el gramaje y las minutas y se está cumpliendo a cabalidad”, dijo la funcionaria.

Así mismo, resaltó que “el PAE tiene una interventoría que está contratada para vigilar que se cumplan las especificaciones técnicas del control, adicionalmente hay una resolución que permite conocer los lineamientos técnicos, administrativos y financieros de cómo se debe trabajar con el PAE y exige que el ente territorial debe tener un equipo de supervisión”, dijo la funcionaria.

A la fecha, según Maribel Benítez no hay interpuesta ninguna queja formal, ni ante la secretaría ni las instituciones. “No hay ni una queja formal y resulta que el programa dice que debe haber un Comité de Alimentación Escolar (CAE) en el que participan padres y alumnos y el rector tiene voz y no tienen voto y si hay alguna queja debe ser a través del CAE, y a la fecha no hay reportes de anomalías”, informó.

La funcionaria indicó que al momento hay más de 31 mil niños que se benefician del PAE en sus cinco modalidades: complemento mañana, complemento tarde, ración industrializada, preparación en sitio y preparación con transporte para aquellos colegios que no cuentan con comedor escolar.

La contratación del PAE, que inicialmente está hasta finales del mes de mayo, tiene un valor de 12 mil millones de pesos.