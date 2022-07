Líder social de Barrancabermeja denuncia atentado en su contra

En esta ocasión, según la denuncia del líder, los hechos ocurrieron en la noche del viernes en inmediaciones del barrio El Ramaral, cuando se movilizaba en su motocicleta con su pareja sentimental.

Según su relato, hombres que se movilizaban en una moto NKD de color negro, dispararon en repetidas ocasiones contra su integridad, pero por fortuna ninguno de los proyectiles impactó en su cuerpo. “Eso fue hacia las 7:30 p.m., yo sentí que me venían persiguiendo, aceleré pero a las altura del ICA por el barrio Ramaral me hicieron disparos, yo me asusté mucho y en medio del desespero buscamos donde resguardarnos”, manifestó el líder.

Tras el ataque, Fernando Pacheco cuenta que se refugió en una vivienda de la zona. Uniformados de la Policía del Magdalena Medio llegaron al sitio y adelantaron los actos urgentes del caso. Las autoridades informaron que adelantan las investigaciones correspondientes.

El líder, en el mes de mayo había denunciado que sujetos desconocidos dispararon en reiteradas ocasiones cuando iba ingresando a su vivienda, por eso reiteró el llamado a las autoridades para que investiguen a fondo, quiénes están detrás de esos atentados, “no sé qué pasa, no es la primera vez, yo he venido haciendo algunas denuncias en Barrancabermeja pero le pido a las autoridades que investiguen”, dijo.

Ante la situación de riesgo de los líderes en Barrancabermeja, Iván Madero Vergel, presidente de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos, insistió en la necesidad de acciones reales que garanticen la labor de quienes ejercen diferentes liderazgos en la región.

“En mayo este líder social, que se destacó en el paro del año pasado, ya había sido víctima de unos disparos en su residencia, él ya había denunciado esta situación, hay personas que generan liderazgo que están en riesgo”, por tanto la ONG ha pedido a la Alcaldía, que se instale de manera urgente la Mesa de Garantías para los Líderes y Defensores de Derechos Humanos en el Magdalena Medio, con la participación de las distintas instituciones y organizaciones sociales afines.